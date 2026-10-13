Nokia 900 müşterili işini satıyor

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Finlandiyalı telekomünikasyon devi Nokia (NOKIA), sanayi kuruluşlarına özel kablosuz iletişim ağları sağlayan Enterprise Campus Edge (ECE) birimini Alman yatırım grubu Aurelius'a satmak üzere kesin anlaşma imzaladı. Dünya genelinde yaklaşık 900 müşteriye hizmet veren bölümün devrinin 2027'nin ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Nokia'nın 13 Ekim'de duyurduğu anlaşma, şirketin faaliyetlerini daha sınırlı sayıda stratejik alana yönlendirme planının yeni adımı oldu. Satış kapsamında yalnızca kablosuz ağ sistemleri değil, endüstriyel cihazlar ve yapay zekâ destekli otomasyon yazılımları da yeni sahibine geçecek.

Devir 2027'nin ilk yarısında tamamlanacak

Nokia, Enterprise Campus Edge işinin satışı konusunda Aurelius ile bağlayıcı anlaşma imzaladığını açıkladı. İşlemin tamamlanması için gerekli düzenleyici onayların alınması ve çalışan temsilcileriyle yürütülmesi gereken süreçlerin sonuçlandırılması gerekiyor.

Şirketler, devir işleminin 2027'nin ilk altı ayında tamamlanmasını hedefliyor. Anlaşmanın finansal koşulları ise açıklanmadı. Nokia, satılacak birimin toplam değerine, elde etmeyi beklediği gelire veya işlem sonrasında oluşabilecek muhasebe etkisine ilişkin rakam paylaşmadı.

Bu nedenle satışın Nokia'ya ne kadar nakit sağlayacağı henüz bilinmiyor.

Yaklaşık 900 müşteriye hizmet veriyor

Satışa konu olan Enterprise Campus Edge, sıradan tüketicilere internet bağlantısı sağlayan bir işletme değil. Birim, fabrikalar, madenler, lojistik merkezleri, havaalanları, limanlar ve elektrik üretim tesisleri için özel kablosuz iletişim altyapıları geliştiriyor.

Dünya genelinde yaklaşık 900 kurumsal müşteriye hizmet veren ECE'nin müşteri portföyünde dünyanın en büyük şirketlerini sıralayan Fortune 500 listesindeki işletmeler de bulunuyor.

Bu sistemler, işletmelerin üretim makinelerini, sensörleri, taşıma araçlarını ve çalışanlarını güvenli ağlar üzerinden birbirine bağlamasını sağlıyor. Böylece fabrikalardaki robotlar, madenlerde kullanılan uzaktan kumandalı makineler veya limanlardaki otomatik taşıma sistemleri daha güvenilir iletişim altyapıları üzerinden çalışabiliyor.

Özel 5G ağları sanayide kullanılıyor

Nokia'nın elden çıkarmaya hazırlandığı birimin faaliyetleri, sanayide giderek önem kazanan özel 4G ve 5G ağlarına dayanıyor.

Bu ağlar, genel kullanıma açık mobil şebekelerden farklı olarak belirli bir işletmenin ihtiyaçlarına göre kuruluyor. Amaç, üretim faaliyetleri için güvenilir bağlantı sağlamak ve kritik verilerin işletmenin denetiminde kalmasını mümkün kılmak.

Enterprise Campus Edge'in ürünleri bununla da sınırlı değil. Birim, endüstriyel iletişim cihazlarının yanı sıra verilerin üretim tesisinde işlenmesine olanak tanıyan uç bilişim sistemleri ve yapay zekâ destekli endüstriyel uygulamalar da sunuyor.

Uç bilişim teknolojisi sayesinde makinelerden gelen veriler uzak bir veri merkezine gönderilmeden, doğrudan işletme içinde değerlendirilebiliyor.

Bu yaklaşım, özellikle hızlı karar verilmesi gereken otomasyon uygulamalarında gecikmeyi azaltmayı ve veri güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Alman fonunun hedefinde yapay zekâ var

Nokia'nın işini devralacak Aurelius, satın aldığı şirketleri yeniden yapılandırmaya ve büyütmeye odaklanan Alman yatırım gruplarından biri. Aurelius'un IV ve V numaralı fonlarında yönetici olan Fabian Steger, Enterprise Campus Edge'in güçlü teknolojik altyapısına ve küresel müşteri tabanına dikkat çekti.

Steger'in değerlendirmesine göre şirketin özel 5G ağları ve endüstriyel uç bilişim alanındaki konumu, bağımsız bir işletme olarak büyümesi için önemli fırsatlar sunuyor.

Aurelius, satın alma sonrasında ürün yelpazesini genişletmeyi ve özellikle yapay zekâ destekli endüstriyel otomasyon uygulamalarında yeni iş alanları oluşturmayı hedefliyor.

Bu plan, ECE'nin yalnızca kablosuz ağ ekipmanı sağlayan bir işletme olmaktan çıkarak daha geniş kapsamlı endüstriyel teknoloji çözümleri geliştirmesine yönelik bir stratejiye işaret ediyor.

Ancak yeni yatırım programının büyüklüğü veya bu hedefler için ayrılacak finansman açıklanmış değil.

Nokia satış hazırlığını temmuzda duyurmuştu

Nokia'nın Enterprise Campus Edge biriminden çıkma planı tamamen yeni değil. Şirket, 23 Temmuz 2026 tarihli finansal açıklamasında ECE ile sabit kablosuz erişim cihazları işini sürdürülecek temel faaliyetlerin dışında sınıflandırmıştı.

O tarihte Enterprise Campus Edge'in satışı için anlaşmaya varılma olasılığının yüksek olduğu belirtilmiş ancak alıcı açıklanmamıştı. Nokia, sabit kablosuz erişim cihazları işinin Inseego'ya satışını ise 1 Ekim'de tamamladı.

13 Ekim'deki yeni gelişme, bu kez yaklaşık 900 müşterili Enterprise Campus Edge işinin alıcısının belli olması ve bağlayıcı satış anlaşmasının imzalanması oldu.

Nokia Kurumsal Gelişimden Sorumlu Üst Yöneticisi Konstanty Owczarek, işlemin şirketin sermayesini ve kaynaklarını uzun vadede daha fazla değer oluşturabileceği alanlara yönlendirme stratejisini desteklediğini belirtti.

Satışın tamamlanmasının ardından ilgili çalışanların da yürürlükteki yerel mevzuat ve süreçler çerçevesinde yeni işletmeye geçmesi bekleniyor. Ancak etkilenecek çalışan sayısı açıklanmadı.

Türkiye'deki projeler için açıklama yapılmadı

Nokia'nın satmaya hazırlandığı özel kablosuz ağ teknolojileri Türkiye sanayisi açısından da önem taşıyor. Şirket, 2021 yılında Arçelik ve Türk Telekom ile Türkiye'deki üretim tesislerine yönelik özel kablosuz ağ projesinde iş birliği yapmıştı.

2022 yılında ise Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının teknoloji merkezi MEXT ile özel 5G ağları alanında ortak çalışma duyurulmuştu. İstanbul'daki MEXT Teknoloji Merkezi için açıklanan projede, Nokia'nın Digital Automation Cloud çözümünün ondan fazla endüstriyel uygulamanın bağlantısını sağlaması öngörülmüştü.

Ancak bu anlaşmalar geçmiş yıllarda duyurulan ayrı projeler. Nokia'nın 13 Ekim tarihli satış açıklamasında Türkiye'deki hangi sözleşmelerin yeni şirkete devredileceğine ilişkin bilgi bulunmuyor.

Dolayısıyla Türkiye'deki mevcut projelerin doğrudan satış kapsamına girdiği veya hizmet sağlayıcılarının değişeceği sonucuna varmak mümkün değil. Şirketlerin önümüzdeki dönemde açıklayacağı geçiş planı, mevcut müşterilere verilen hizmetlerin ve devam eden projelerin nasıl yönetileceğini netleştirecek.