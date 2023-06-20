Norm Fasteners 2026 yılında 275 milyon euro ihracat hedefliyor

Sektörün lider bağlantı elemanları üreticisi olduklarının da altını çizen Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Fatih Uysal, toplam ihracatlarında euro bölgesi ülkelerinin payının 2022 itibariyle cirosal ve tonaj olarak yüzde 74’e ulaştığını belirtti.

Ford, Volkswagen Group, AUDI, Porsche, Jaguar, Land Rover, Fiat, Renault, Mercedes Benz Türk, Daimler, MAN, Toyota, BMC, Türk Traktör, İsveç’ de Volvo ve Scania, PSA ve Amerika’nın bir numaralı elektrikli araç üreticisi ile çalıştıklarını belirten Fatih Uysal, Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Polonya, İtalya, Brezilya, Meksika, Rusya ve Çin başta olmak üzere 50 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

Uysal, “Dünya otomotiv devlerine bağlantı elemanları tedarik ediyoruz. Toplam ticaretimizde ihracatın payını her geçen yıl, daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz. İç pazarda ise; cirosal anlamda 2022 yılı beklentilerimiz düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye, İtalya, Almanya, Hindistan, Kore, Tayvan, İspanya, Avusturya, Bosna ve Bulgaristan, belli başlı tedarik ülkelerimiz. Çoğunlukla Türkiye’den gerçekleştirdiğimiz tedarike ek olarak hammadde, makine, yardımcı malzeme ve parça alımları için yurt dışı tedariki sağlıyoruz. Yerel tedarikçiler için yaptığımız harcama %48 iken yurt dışı tedarikçileri için yaptığımız harcama genelin %52’si” diyerek sözlerini tamamladı.