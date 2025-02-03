Ocak ayı ihracat şampiyonu belli oldu: 3 milyar dolarlık satış... Sanayi grubunda zirve otomotivin!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ocak ayına yönelik sektörel ihracat verilerini açıkladı. Türkiye’nin ihracat performansı 2024 yılına güçlü bir başlangıç yaparken, özellikle sanayi grubunun büyümesi dikkat çekti. Otomotiv sektörünün liderliği devam ederken, mücevher sektörü de büyük bir sıçrama yaptı.

Otomotiv sektörü ocak ayında 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek sanayi grubu sektörleri arasında zirveye oturdu. Sanayi grubu ihracatında otomotivi, 2,5 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,4 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti.

Ocak ayında ihracatını en fazla artıran sektör ise yüzde 148,5’lik büyüme kaydeden mücevher sektörü oldu. Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 70,7’sini oluşturan sanayi grubunun ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,8 artarak 15 milyar dolara ulaştı.

Tarım sektörü ocak ayında yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracat yaparken, yüzde 2,4’lük bir düşüş kaydetti. Madencilik sektörü ise yüzde 2,8’lik artışla 457,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

En fazla ihracat Almanya’ya

Ocak ayında Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık ve 1 milyar 80 milyon dolarla ABD oldu.

Kent bazında ise 7,8 milyar dolarlık ihracatla İstanbul zirvede yer alırken, Kocaeli 1,8 milyar dolarla ikinci, Bursa ise 1,3 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.