Son dakika Kira artış oranı belli oldu! Ocak ayında kiralar ne kadar olacak? İş yeri, daire 2026 kira zam oranı nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 'Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2025 (TÜFE)' bültenini yayımladı. Açıklanan verilerle birlikte ocak ayı kira artış oranı da ortaya çıktı.

Buna göre TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranı yüzde 34,88 oldu.

Aralık ayında kira zammı ne kadardı?

TÜİK verilerine göre kasım ayında enflasyon (TÜFE) aylık yüzde 0,87, yıllık ise yüzde 31,07 olarak açıklanmıştı. Böylelikle aralık ayında kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 35,91 olmuştu.

Kiralar kaç TL olacak?

Kira artış oranının netleşmesiyle birlikte kiracıların ve ev sahiplerinin en çok merak ettiği konu, mevcut kira bedellerinin yeni zam oranıyla ne kadar artacağı oldu.

İşte zam oranıyla oluşan yeni kira hesapları:

Mevcut kira: 20.000 TL - Artış Tutarı: 6.976 TL - Yeni Kira: 26.976 TL

Mevcut kira: 30.000 TL - Artış Tutarı: 10.464 TL - Yeni Kira: 40.464 TL

Mevcut kira: 40.000 TL - Artış Tutarı: 13.952 TL - Yeni Kira: 53.952 TL

Mevcut kira: 50.000 TL - Artış Tutarı: 17.440 TL - Yeni Kira: 67.440 TL

Mevcut kira: 60.000 TL - Artış Tutarı: 20.928 TL - Yeni Kira: 80.928 TL

Mevcut kira: 70.000 TL - Artış Tutarı: 24.416 TL - Yeni Kira: 94.416 TL

Mevcut kira: 80.000 TL - Artış Tutarı: 27.904 TL - Yeni Kira: 107.904 TL

Mevcut kira: 90.000 TL - Artış Tutarı: 31.392 TL - Yeni Kira: 121.392 TL

Mevcut kira: 100.000 TL - Artış Tutarı: 34.880 TL - Yeni Kira: 134.880 TL

Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Kira zammı, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Formül şöyle:

• Mevcut kira bedeli x TÜFE oranı = Artış tutarı

• Mevcut kira bedeli + Artış tutarı = Yeni kira bedeli