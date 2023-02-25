Ocakta 14 bin 240 yeni şirket kuruldu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ocak ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ocakta kurulan şirket sayısı Aralık 2022'ye kıyasla yüzde 5,3 azalarak 15 bin 34'ten 14 bin 240'a düştü.
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Kapanan şirket sayısı da yüzde 65,7 gerileyerek 1.566 oldu. Aralık 2022'de kapanan şirket sayısı 4 kara, yüzde 6,2'si İzmir'de kuruldu. . Geçen ay kurulan 1420 yabancı ortak sermayeli şirketin 106'sı Rusya ve 80'i İran ortaklı oldu. İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 122'si anonim, 1298'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.