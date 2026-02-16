Ocakta 496 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi

Ticaret Bakanlığı, ocak ayında dahilde işleme rejimi kapsamında 496 firma için izin belgesi düzenledi.

Konuya ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim ile iptal edilen belgelere dair listeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Açıklanan verilere göre, geçen ay 496 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 7 firmaya da yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Öte yandan, firma talebi doğrultusunda 25, resen ise 2 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.