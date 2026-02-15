Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026’da finansal koşullar daha olumlu olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dezenflasyon sürecinin sürdüğünü ve Türkiye’nin daha düşük enflasyon ile daha düşük faiz yönünde ilerlediğini ifade ederek, önümüzdeki dönemin finansal açıdan daha olumlu bir tablo sunacağını dile getirdi.

Yılmaz, Kanal 7'de katıldığı Başkent Kulisi programında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, reel sektörün krediye ulaşmada sıkıntı yaşadığı ve bu konuda nelerin yapılacağına yönelik bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"2026'da finansal perspektif çok daha olumlu. Enflasyon düşmeye devam edecek. Dezenflasyon süreci devam edecek. Faiz indirim döngüsüne zaten girdi Türkiye. Dolayısıyla oradaki eğilimin devam ettiğini göreceğiz. Aylık bazda konuşmuyorum, genel istikametten bahsediyorum. Daha düşük enflasyon, daha düşük faize doğru bir istikamet. Dolayısıyla genel finansal koşullar iyileşecek. Bir taraftan da genel iyileşme süreci devam ederken selektif politikalarla da hassas gördüğümüz kesimleri veya işte sıkıntılar yaşadığını gördüğümüz sektörleri destekliyoruz."

Reel sektörü rahatlatacak adımlardan bahseden Yılmaz, "Genel finansal koşullar iyileşecek. Bizim bu selektif desteklerimiz de güçlü bir şekilde devam edecek. Dolayısıyla önümüzdeki perspektif finansal açıdan daha olumlu bir perspektif diye ifade edebilirim" açıklamasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini güncellemesine ilişkin soru üzerine Yılmaz, bölgesel ve küresel iyi bir ortamda olunmadığını, buna rağmen Türkiye'nin genel makro göstergelerde iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Enflasyonda, tahmin edilen rakamların biraz gerisinde olunduğunu, bazen beklentilerden daha yüksek rakamların çıkabildiğini ifade eden Yılmaz, uygulanan programın, jeopolitik gelişmeler, kuraklık, don gibi dışsal faktörlerden etkilenebildiğini dile getirdi.

Programlarının istikametinin çok açık ve net olduğunun altını çizen Yılmaz, "Daha düşük enflasyona doğru gidiyoruz. Bazen olumsuzluklar nedeniyle sapmalar, gecikmeler, beklentinin bir miktar üstünde gelişmeler olabiliyor. Ocakta da bunu gördük. Özellikle sebze fiyatları ve gıdadan kaynaklı enflasyon, beklentilerin üstünde geldi. Üstünde geldi dediğimiz rakam da geçen yılın ocak ayına göre yine daha düşük. Dolayısıyla yıllık bazda dezenflasyon devam etti. Bundan sonra daha olumlu yönde bir seyir bekliyoruz. Eski seviyeler, sert ataklar olmayacak. Tam aksine daha aşağıya doğru bir gidişat göreceğiz" diye konuştu.

Özel okulların ve vakıf üniversitelerinin, manşet enflasyonu yukarı çektiğine dikkati çeken Yılmaz, "Burada da bir düzenleme yaptık. Artık eskisi kadar serbest, aşırı artışlar olmayacak. Bu da enflasyon perspektifimizi olumlu etkileyecek. 2026 sonunda yüzde 20'nin altında bir enflasyon hedefini gerçekçi görüyorum. Bu yönde mutlaka çaba sarf etmemiz lazım" ifadesini kullandı.

"Ekonomiyi insan odaklı görüyoruz"

Yılmaz, son dönemde EYT düzenlemesi ve deprem yüküyle karşı karşıya kaldıklarını, ancak bütün bu süreçleri iyi yönettiklerini düşündüklerini aktardı.

Yapılan bu büyük harcamalara rağmen, bütçe geliri açığının milli gelire oranını yüzde 3'ün bir miktar altında beklediklerini dile getiren Yılmaz, şunları paylaştı:

"Kim ne derse desin bu büyük bir başarı. Bu, bütçe disiplininin çok somut göstergesi. Geçici harcamalar, özellikle deprem harcamalarının yükü azaldıkça, bir mali alanımız oluşacak. Özellikle sıkıntı yaşayan emeklilerimizi hedefleyen bir yaklaşım içinde olacağız. Ekonomiyi insan odaklı görüyoruz. Bütün bunları insanın, toplumun refahı için yapıyoruz ama aldatarak, vatandaşın gözünü boyayarak değil. Gerçekçi politikalarla, planını, programını ortaya koyarak, somut adımları atarak vatandaşımızın refahını kalıcı bir şekilde artırmaya çalışıyoruz. Enflasyonu düşürdüğümüz bir ortamda inşallah bu adımlarımızı da atacağız ve vatandaşımızın refahını artıracağız."