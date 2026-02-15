Sınırsız karides kampanyası dev zinciri çökertti: 130 restoranı kapattı!

ABD’nin en tanınmış deniz ürünleri restoran zincirlerinden Red Lobster, 2024’te yaşadığı iflas sürecinin ardından yeni şube kapatmalarına hazırlanıyor.

Şirketin mali krizinin temel nedenlerinden biri, büyük ilgi gören ancak ciddi zarara yol açan “20 dolara sınırsız karides” kampanyası oldu. Beklenenden çok daha fazla müşterinin kampanyadan yararlanması, zinciri milyonlarca dolarlık zararla karşı karşıya bıraktı.

11 milyon dolarlık zarara yol açtı

1968 yılında Florida’nın Lakeland kentinde tek bir restoran olarak kurulan Red Lobster, yıllar içinde ABD’nin en büyük deniz ürünleri zincirlerinden biri haline geldi. Ancak müşteri trafiğini artırmak amacıyla başlatılan sınırsız karides kampanyası, şirket için finansal bir felakete dönüştü.

Yöneticilerin öngördüğünden çok daha fazla karides tüketilmesi nedeniyle kampanya yaklaşık 11 milyon dolar zarara yol açtı. Bu gelişme, şirketin 100 restoranını kapatmasına ve Mayıs 2024’te iflas korumasına başvurmasına neden oldu.

Çoğu yönetici işinden oldu

Red Lobster, iflas sürecinde yaklaşık 130 restoranını kapattı, bu da zincirin toplam restoranlarının yaklaşık yüzde 20’sine denk geliyor. 2024 yılı sonunda şirketin ABD genelinde 518 restoranı bulunuyordu.

Red Lobster, maliyetleri düşürmek amacıyla geçtiğimiz yıl yaklaşık 200 restoran çalışanını, çoğu yönetici olmak üzere işten çıkardı. Ayrıca şirket merkezindeki personelin yaklaşık yüzde 10’u ile yollar ayrıldı.