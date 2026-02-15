Eski IMF Başkan Yardımcısı Min’den 'dolar' uyarısı

Eski IMF Başkan Yardımcısı ve Çin Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Zhu Min, ABD dolarına azalan güvenin kırılgan dünya ekonomisi için en önemli risklerden biri haline geldiğini söyledi.

Yeni dalgalanmalara yol açabilir

Doların küresel rezervler içindeki payının yüzde 70'ten yüzde 57'ye gerilediğini belirterten Zhu, altın, euro ve yuanın payının arttığını söyledi. Bu tablo ile dolara olan güvenin zayıfladığına işaret eden Min, Fed'in faiz indirim sürecinin bu yıl finansal istikrar açısından kritik olduğunu ve enflasyonla uyumsuz bir adımın yeni dalgalanmalara yol açabileceğini kaydetti.

Dolarizasyonun azalmasıyla birlikte yatırımcılar altın ile gelişen piyasalara yönelirken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise yakın zamanda Çin yuanının küresel ticarette kullanılan, rezerv para birimi statüsü kazanması çağrıda bulunmuştu.

Küresel kamu borcu sürdürülemez risklere işaret ediyor

Zhu, ABD'de artan bütçe açığı ve kısa vadeli borçlanmanın risk oluşturduğunu, güven kaybı halinde faizlerin hızla yükselebileceğini ifade ederken, küresel kamu borcunun da 2028-2030 döneminde dünya GSYH'sinin yüzde 115'ine ulaşmasının beklendiğini ve bunun sürdürülemez risklere işaret ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın destek verdiği stablecoin'ler konusunda da uyarıda bulunan Zhu, düzenleme ve şeffaflık eksikliğinin finansal sistem için risk yaratabileceğini söyledi.

Küresel ekonomi daha kırılgan bir döneme girdi

IMF, Dünya Bankası ve OECD'nin 2026 için yüzde 2,6-3,3 aralığında büyüme öngördüğünü hatırlatan Zhu, küresel ekonominin jeopolitik gerilimlerin arttığı daha kırılgan bir döneme girdiğini belirtti.

Dünya Ekonomik Forumu'nun 2026 Küresel Riskler Raporu'na da atıfta bulunan Zhu, önümüzdeki on yılda öne çıkacak ekonomik olmayan riskleri de şöyle sıraladı:

-Aşırı hava olayları

-Doğal kaynak kıtlığı

-Siber güvenlik tehditleri

-Siyasi kutuplaşma

-Jeopolitik gerilimler