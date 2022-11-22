ODE’nin 200 milyon TL’lik yatırımla kurulan fabrikasında üretim başladı

Bu yatırımla birlikte üründeki kapasitelerini dört kat artırarak yıllık 18 bin tona çıkardıklarını söyleyen ODE Yalıtım İcra Kurulu Üyesi Ozan Turan, Çin ile Almanya arasındaki coğrafyada teknik yalıtımdaki en büyük üretici konumuna geldiklerini açıkladı. Yeni tesisle birlikte 150 kişiye de istihdam sağlanacak.

Türkiye’deki pazar büyüklüğünün iki katı kapasite

Yatırım hakkında bilgi veren ODE Yalıtım İcra Kurulu Üyesi Ozan Turan, “Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki ODE Üretim Kampüsü’nde, 20 bin metrekare kapalı alana kurduğumuz yeni tesisimiz ile elastomerik kauçuk köpüğü ısı yalıtım ürünü kapasitemizi dört kat artırarak, toplamda yıllık 18 bin tona çıkardık. Bu yatırım ile Türkiye elastomerik kauçuk köpüğü pazar büyüklüğünün iki katı kapasiteye ulaşarak, 1991 yılından günümüze bu ürün grubunda ülkemizde sürdürdüğümüz liderliğimizi daha da pekiştireceğiz. Yine bu tesiste üreteceğimiz üst segment ürünlerimizle ihracat yaptığımız bazı ülkelerdeki lider konumumuzu güçlendirirken, bazı ülkelerde de pazar lideri konumuna yükseleceğiz. Bununla birlikte yalnızca şirketimiz değil sektörümüz ve ülkemiz adına da önemli bir başarıya imza atarak, Çin ile Almanya arasındaki coğrafyada teknik yalıtımdaki en büyük üretici konumuna geldik” dedi. Turan, yeni tesis ile birlikte 150 kişiye daha istihdam sağlayacaklarını da ifade etti.

Eskişehir yatırımının kapasite büyüklüğünün yanı sıra yüksek verimi ve çevre dostu teknolojisi ile de örnek bir tesis olduğunu vurgulayan Turan, “Yeni tesisimizin çatısının tamamını 5.300 güneş paneli (fotovoltaik) ile kaplıyoruz. 2.400 kWp kurulu güce sahip olacağımız bu sistem ile elektrik ihtiyacımızın yüzde 60’ını güneşten karşılayacağız. Sistemi bu yılın sonuna kadar devreye almayı planlıyoruz. Bununla birlikte 2050 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdümüz kapsamında yenilenebilir enerji yatırımlarımıza hem Eskişehir’de hem de Çorlu’da aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.