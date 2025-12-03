Oğuzhan Sever: Enflasyonda sürpriz rakam

Bulls Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever, açıklanan son enflasyon verilerini değerlendirerek sürpriz şekilde düşük gelen artışın piyasalar açısından kritik bir eşik oluşturduğunu vurguladı.

Yıllık enflasyonun yüzde 31,07’ye gerilediğini, politika faizinin ise hâlen yüzde 40,50 seviyesinde bulunduğunu hatırlatan Sever, arada yaklaşık 950 baz puanlık güçlü bir marj oluştuğuna dikkat çekti. Sever’e göre bu tablo, para politikasında yeniden faiz indirimlerinin gündeme gelmesini sağlıyor.

Dalgalı sürecin ardından yeni dönem

Sever, yılın başında güçlü makroekonomik verilerle başlayan faiz indirimi beklentisinin, mart ayında yaşanan iç siyasi gelişmeler ve bozulan enflasyon görünümü nedeniyle kesintiye uğradığını hatırlattı. Bu süreçte ara faiz artışlarının gündeme geldiğini ve piyasalarda zorlu bir dönem yaşandığını ifade eden Sever, haziran sonunda kısa süreli bir borsa rallisi görülmesine rağmen yaz sonuna doğru zayıflayan enflasyon görünümü ve olumsuz haber akışının bu ivmeyi söndürdüğünü söyledi.

Faiz indirimlerinde yeni alan

Son açıklanan yüzde 0,87’lik aylık enflasyon verisi ile aralık ayına ilişkin olumlu beklentilerin, faiz indirimlerinin daha rahat ve kesintisiz devam edebileceği bir zemini işaret ettiğini belirten Sever, “Daha önce ‘faiz indirimleri durur mu?’ sorusu öne çıkıyordu. Bugün ise en az 150–200 baz puanlık yeni indirimlere alan açıldığını düşünüyoruz. Bu da politika faizinde kırklı seviyelerden otuz dokuzlu seviyelere geçişi mümkün kılabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Borsada yıl sonu beklentisi

Borsa cephesine de değinen Sever, bankacılık endeksinde son dönemde görülen pozitif ayrışmanın büyük ölçüde yeni faiz indirimi beklentisinden beslendiğini söyledi. Politik risklerde belirgin bir bozulma yaşanmaması halinde BIST 100 endeksinde yıl sonunda 11.250–11.300 bandının ulaşılabilir olduğunu belirten Sever, endeksin yılı güçlü bir seviyede kapatabileceğini ifade etti.

Alt kalemler ve gıda riskine dikkat

Enflasyonun alt kırılımlarını da değerlendiren Sever, gıda fiyatlarında yüzde 0,69’luk düşüş yaşandığını; buna karşılık tütün, alkollü içecekler ile eğlence-kültür kalemlerinde daha yüksek artışlar görüldüğünü aktardı. Sağlık, haberleşme ve eğitim gibi alanlarda ise enflasyon artışının manşetin altında kaldığını belirtti. Ancak tarım sektöründeki daralmanın orta vadede gıda fiyatları açısından risk oluşturabileceğine dikkat çeken Sever, kalıcı bir iyileşme için tarım ve reel sektörü destekleyici politikaların önemine vurgu yaptı.