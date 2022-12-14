Ömer Fatih Sayan: Sektördeki yerlilik oranını yüzde 40'lara çıkarmayı hedefliyoruz

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Akademi tarafından kurumun merkez yerleşkesinde düzenlenen "BTK Akademi Kariyer Zirvesi 2022" etkinliğinin birinci oturumuna Sayan'ın yanı sıra Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy ve Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir katıldı.

Sayan, Türkiye'de telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren Türk Telekom, Vodafone Türkiye ve Turkcell'in dünya genelindeki rakiplerinden eksiği olmadığını hatta fazlası bulunduğunu söyledi.

Yerlilik ve milli üretimi arttırmak için her alanda çalışma yapılması gerektiğini anlatan Sayan, "5 sene önce haberleşme sektöründe çok büyük bir pazardık. Yurt dışından getirip satıyorlardı. Bu anlamda Türkiye'deki üretim yüzde 1'in altındaydı. Bugün yerlilik oranı yaklaşık yüzde 25-26 seviyesine çıktı. Hedefimiz bunu daha da yükselterek oranı 30-40 bandına çıkartmak" diye konuştu.

"Başarı hikayeleri" isimli oturumun başlangıcında katılımcılar, eğitim süreçlerini, çalışma hayatlarına ilişkin tecrübelerini anlattı, dinleyicilere önerilerde bulundu.

"Her yıl ortalama 100 kişiyi ekosistemimize dahil ediyoruz"

Türk Telekom Üst Yöneticisi Ümit Önal da firmalarının Türkiye'nin en büyük işveren markalarından biri olduğunu, grup olarak 38 bin 500 çalışanları olduğunu belirterek, "Gençlerimize yaptığımız her yatırımın Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz." dedi.

Bu kapsamda hem eğitim hem de gelişim programları olduğunu dile getiren Önal, "Genç yetenek programımız 'Start' var. Bu programın da hem staj bölümü hem de 'Yeni işim' modülleri var. Üniversitelerin 3-4'üncü sınıf öğrencilerine belirli bir program dahilinde şirketimizde staj imkanı sağlıyoruz. Ayrıca yaklaşık 12 ay sürecek gelişim programının da dahil olduğu 'Yeni işim' modülünde de arkadaşlarımıza güçlü bir kariyer imkanı sunuyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin kurumsal okullarından biri olan Türk Telekom Akademi'nin de desteğiyle gençlerimize kariyer yolunda destek veriyoruz. Her yıl ortalama 100 kişiyi ekosistemimize dahil ediyoruz” diye konuştu.

“Yaklaşık 90 genç arkadaşımızı işe alıyoruz”

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Engin Aksoy da "mutlu çalışan, mutlu müşteri, mutlu paydaş ve mutlu hissedar" diye 4 sloganları olduğunu, bu aşamaların sağlanması için ilk olarak çalışanların mutlu olması gerektiğini ifade etti. Şirket içinde bunları destekleyecek pek çok politikaları olduğunu ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Çalışma arkadaşlarımızın kendilerini geliştirmeleri için kurum içerisinde Vodafone Red Akademi var. Vodafone Grubu'yla yürütüyoruz. Hem Vodafone Türkiye hem de Vodafone Grubu içerisindeki diğer ülkelerle kariyer olanaklarını ve gelişim olanaklarını Vodafone Red Akademi bünyesinde arkadaşlarımıza sunuyoruz. Şirket içi rotasyon bizim için çok önemli. Çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmesi için farklı pozisyonlara yönlendiriyoruz. İşe alım sürecinde özellikle yeni mezun arkadaşlar için Vodafone Discover Programımız var. Bu kapsamda her sene yıl sonunda yaklaşık 90 genç arkadaşımızı işe alıyoruz. Bir de uzun dönem staj programımız var."

“Toplamda 10 bin gencimize Turkcell'de çalışma deneyimi yaşattık”

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir ise, çalışma ortamı açısından en önemli avantajlarının esnek çalışma sistemi olduğunu belirterek, her çalışanın kendi yoğunluğuna göre programını oluşturarak uzaktan çalışabildiğini aktardı.

Söz konusu sistemi personel odaklı yaptıkları "ölçme değerlendirme" çalışmalarıyla devam ettirdiklerini dile getiren Demir, işe alım programlarıyla ilgili Turkcell'in 2015'ten bu yana sürdürdüğü "Genç Yetenek Programı" olduğunu bildirdi.

Program kapsamında her yıl yaklaşık 200'e yakın kişiye genel yetenek ve İngilizce sınavından sonra mülakatlarla ihtiyaç doğrultusunda istihdam sağladıklarını vurgulayan Demir, sözlerini, "Buradaki avantaj bu süreçler gerçekleştirildiği zaman genç arkadaşlarımız, atölye eğitimleri ve mentorluk gibi avantajlardan da faydalanıyor. Geçen yıl her hafta 1001 arkadaşımıza çevirim içi mentorluk yaptık. Toplamda 10 bin gencimize Turkcell'de çalışma deneyimi yaşattık" diye tamamladı.