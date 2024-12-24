Ordu'dan İngiltere'ye 10 ton bal ihracatı

Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan, AB'nin 10 milyon Euro hibe desteği sağladığı "Arım Balım Peteğim Projesi" kapsamında kurulan BALMER A.Ş'nin işlettiği bal paketleme tesisinde çalışmalar devam ediyor.

Bölgedeki arıcıların ürettiği ve tesislerde analizi yapıldıktan sonra paketlenen kara kovan ve süzme balların, ihracatçı firma tarafından tırlara yüklenerek İngiltere'ye gönderilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

"Hedef yılda bin 400 ton bal ihraç etmek"

Ordu Arıcılar Birliği Başkanı da olan BALMER A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, tesis önündeki törende, Ordu'da üretilen ve bal paketleme tesisinde analizi yapılan balın Belçika, Almanya ve Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç edildiğini söyledi.

Daha önce olduğu gibi İngiltere'ye bugün de 10 ton bal gönderdiklerini belirten Çiftçi, tesisten son altı yılda 1300 ton bal ihracatı yapıldığını ifade etti.

Hedeflerinin yılda bin 400 ton bal ihraç etmek olduğunu belirten Çiftçi, bu konuda yeterli altyapıya sahip olduklarını vurguladı.