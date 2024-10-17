Orta Doğu'daki yüksek gerilim petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 73,90 dolardan işlem görüyor. Çin'de ekonomiyi canlandırmaya yönelik bu ay açıklanan teşviklerin yetersiz kaldığı endişesi petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oluyor. Dünyanın en çok ham petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin arttığına işaret eden veriler ve Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ise petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlıyor.

ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerin aksine düştüğünü gösteren veri akışı fiyatların düşüşünü kısıtlıyor. Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 1 milyon 580 bin varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 3 milyon 200 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak. Büyük petrol üreticilerinin çoğunun bulunduğu Orta Doğu'daki çatışmaların ne kadar süreceği ve hangi ülkeleri etkileyebileceğine dair belirsizlik piyasayı etkilemeye devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 80,46 doların direnç, 70,01 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.