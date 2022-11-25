Orta Koridor'da bölgesel iş birliği artırılmalı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Küresel ve bölgesel şartlar ışığında, kara yolu ulaşım stratejilerimizi yeniden tanımlamak ve bu stratejileri her daim güncel tutmak için Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde 'Karayolu Taşımacılığı Ortak Koordinasyon Kurulu' kurulmasını öneriyoruz" dedi.

Karaismailoğlu, Kazakistan'ın Aktau şehrinde gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları 2. Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tedarik zinciri açısından önemli bir ülke olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından, daha önce bu güzergahları kullanan tırların artık diğer seçenekleri kullanmak zorunda olduklarını ifade etti.

Karaismailoğlu, sadece Orta Asya-Türkiye arasındaki ticaret değil, Avrupa Birliği ile Orta Asya ve Asya arasındaki ticarette de Türkiye'nin kara, deniz ve demir yolu bağlantılarının daha fazla önem kazandığını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan arasındaki kara yolu taşımacılığı transit kotalarının serbest bırakılması ve böylece Avrupa-Asya arasındaki yük akışının kolaylaştırılmasının gerektiğini ifade ederek, "Küresel ve bölgesel şartlar ışığında, kara yolu ulaşım stratejilerimizi yeniden tanımlamak ve bu stratejileri her daim güncel tutmak için Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde 'Karayolu Taşımacılığı Ortak Koordinasyon Kurulu' kurulmasını öneriyoruz" diye konuştu. Bakan Karaismailoğlu, 11 Kasım'da Türk Devletleri Teşkilatı üye devletleri arasında "Kombine Taşımacılık Anlaşması"nı imzaladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kazakistan tarafı için transit geçişlerin serbestleşmesiyle ilgili aşmamız gereken bazı zorlukların olduğunu biliyoruz. Bugün imzalayacağımız yol haritasında ise bu konuya çözüm üretmek adına bir eylem maddesi yer almaktadır. Azerbaycan'la da transit taşımaların serbestleşmesi konusunda yine bu yol haritası kapsamında mutabakata vardık. En kısa zamanda bu mutabakatı resmiyete kavuşturacağız."



Türkiye olarak Orta Koridor'da lojistik üs haline gelmeyi hedeflediklerini ifade eden Karaismailoğlu, "Hedefimiz, önümüzdeki 30 yılda sadece yolcu taşımak için değil yük taşımak üzere de tasarlanmış demir yolları ile Türkiye'yi örmektir." değerlendirmesinde bulundu.



Karaismailoğlu, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu üzerinden yolcu taşımacılığının başlanmasına büyük önem verdiklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz günlerde Nabiyev'le Gürcistan'a yaptığımız ziyarette Ankara-Kars arasında çalışan Doğu Ekspresi yolcu taşımacılığını Bakü'ye kadar uzatmayı teklif etmiştim. Geçtiğimiz günlerde bize Çekya'da yerleşik Demiryolları İşbirliği Teşkilatının bir üyesinden Çekya'dan başlayarak Kazakistan'a kadar uzanacak bir güzergahta (Çekya, Slovakya, Macaristan, Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan) 2024 yılında turistik yolcu taşımacılığı yapmak istediği yönünde bir başvuru aldık. Bu taleplerin önündeki engelleri kaldırmak için daha fazla gayret göstermemiz gerektiğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum."

Azerbaycan'ın Zengezur Koridoru'nu açma konusundaki isteğini de yineleyen Karaismailoğlu, "Zengezur Koridoru'nun açılmasıyla birlikte, koridorun devamı olarak Nahçıvan-Kars Demir Yolu'nun inşaatının da tamamlanmasının iki ülke arasındaki ulaştırma ilişkilerinin yoğunlaştırılmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.



"Gürcistan ve Kazakistan ile de e-permit uygulamasına başlamayı arzu ederiz"

Bakan Karaismailoğlu, yüklerin alınmasından teslim edilmesine kadarki süreçte gerçekleşen tüm idari ve teknik süreçleri şeffaf ve tarafsız bir şekilde gösterecek ortak dijital platform kurulmasını desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yakın zaman önce Özbekistan ile e-permit uygulamasına başladık. Azerbaycan ile de başlatılması üzerine mutabık kaldık. Gelecek ay ilgili otoriteler bir araya gelecek ve çalışmalar başlayacak. Gürcistan ve Kazakistan ile de e-permit uygulamasına başlamayı arzu ederiz. Bu konudaki çalışmalara en kısa sürede başlanılmasını buradan siz değerli mevkidaşlarıma teklif ediyorum. Hazırladığımız yol haritasında yer alan hususları bir an önce uygulamaya alma konusunda hep birlikte gerekli gayreti göstereceğimize inanıyorum. Bu eylemler son derece önemli olmakla beraber asla bizim işbirliğimizin sınırlarını oluşturmayacaktır. Bizler ilave her türlü işbirliğine de hazırız. Bundan sonraki süreçte yol haritasında yer alan konuların takibi amacıyla da genel müdür seviyesinde bir teknik komite oluşturulmasını burada sizlere önermek istiyorum. Halihazırda, demir yolu alanında TEU olarak milyonlarla ifade edilen taşımacılığa sahip olan kuzey koridorundan, on binlerle ifade edilen taşımacılık faaliyetlerinin gerçekleştiği Orta Koridor'a yük kayması talebi mevcuttur. Kabul edersiniz ki mevcut hatlarımızın bu talebi karşılaması mümkün değildir. Biz mevcut hatları tam kapasite çalıştırsak ve her kilometresini çift hat yapsak dahi bu talebi karşılayamıyoruz. Buradan da anlaşılacağı üzere, tüm hatlar tam verimli çalıştığında, Orta Koridor'a gelen yüklerden faydalanan ülkelerin yük hacminde azalma olması mümkün değildir. Bu sebeple, atacağımız adımlar hepimizin faydasına olacaktır."