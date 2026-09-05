Orta Vadeli Program yarın açıklanıyor: Ekonominin 3 yıllık yol haritası belli olacak

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Yarın saat 11.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomimizin 3 yıllık yol haritası niteliğinde olan Orta Vadeli Programı detaylı şekilde kamuoyu ile paylaşacağız. Dünya ve bölgemizde risklerin ve belirsizliklerin yükseldiği bir dönemde, istikrar içinde öngörülebilir politikalar izlerken, yeni stratejik öncelikleri de güncellenmiş programımıza entegre edeceğiz. Ülkemizin kurumsal birikimini ve ortak aklını yansıttığımız programın şimdiden hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum."