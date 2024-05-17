Ortadoğu ve Sahra altı Afrika’da birlikte çalışalım

Hamide HANGÜL

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Japonya’dan iş dünyası temsilcilerini İstanbul’daki DEİK Genel Merkezi'nde ağırladı. Burada düzenlenen Türkiye-Japonya Denizaşırı İş Birliği Konferansı’nda konuşan DEİK Başkanı Nail Olpak, Japonya’nın Asya Pasifik’te Türkiye için çok önemli bir ortak olduğunu söyledi.

Olpak, “Japonya’yla dostluğumuzdan memnunuz. Net ithalatçı olmamızdan memnun olmamakla birlikte rakamlar da ortada. Türkiye ve Japonya arasındaki 6 milyar dolarlık ticaret gerçekten iki ülkeye yakışmıyor. ‘Burada görev kime düşüyor ?' dersek elbette siyasetçilerimiz daha fazla önümüzü açacak. Finans kuruluşlarımız bizim önümüzü açacak iş dünyası olarak bizler de daha fazla çalışacağız” diye konuştu.

Japonya’yla Avrupa Birliği arasında devreye giren serbest ticaret anlaşmasına dikkat çeken Olpak, “Müzakereleri devam eden ‘Türkiye’yle ekonomik ortaklık anlaşması da dengeli bir şekilde hayata geçer’ diyorum. Tedarik zincirinin hayatımızdaki önemini Kovid-19’la daha fazla anladık. Türkiye bu noktada bölgede sadece bölgesinde değil, geniş bir coğrafyada tedarik zincirinin kesintisiz verebilen ülkelerin içerisinde yer aldı. Bunu iyi değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum” diye konuştu.

“Sayısız avantajlara sahibiz”

Avrupa’nın Türkiye’nin en büyük pazarı olduğunu ama Türkiye’nin sadece Avrupa’yla sınırlı olmadığını belirten Olpak, “Avrupa Birliği mevzuatına uygun yeşil dönüşümle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Avrupa Birliği gümrük müzakerelerinin revizyonu noktasının haricinde İngiltere ile serbest ticaret antlaşmamız var onun da revizyon müzakereleri haziranda başlayacak.

Bunların gelişimi Türkiye’nin o noktadaki çalışmalarını ve pozisyonunda güçlendirecektir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu. Olpak, Rusya - Ukrayna Savaşı’nın sonuçlarının ortada olduğunu belirterek, savaşın kısa bir sürede sonlanması noktasında ortak çalışmalar yapılabileceğini ve bu konuda Japon dostlarının da niyetlerinin farkında olduklarını bildirdi.

Olpak, “Türk devlet teşkilatı ülkeler, Orta Doğu ve özellikle Afrika ve Sahra altı Afrika, bizim çok daha fazla birlikte çalışabileceğimiz alanlardır” şeklinde konuştu. DEİK Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı Ahmet Çalık ise Türkiye’nin Japonya ile dış ticaretinde net ithalatçı konumunda olduğunu dile getirdi. Çalık, “Ülkemizin güçlü ve kabiliyetli iş gücünü de göz önünde bulundurarak, Japon iş dünyasını Türkiye’ye daha çok yatırım yapmaya davet ediyorum.

Türkiye’nin sahip olduğu yatırım dostu ortam, güçlü tedarik zinciri ve bulunduğu coğrafi konum, ülkemizde faaliyet gösteren Japon firmalara sayısız avantaj sağlıyor” ifadelerini kullandı. Enerji dönüşümü, dijital dönüşüm, altyapı ve turizm başta olmak üzere iş birliklerini artırabilecek farklı alanların olduğunun altını çizen Çalık, özellikle ekonomi ve turizm ilişkilerinde hava koridorunun büyük önem taşıdığını söyledi.

3 işbirliği anlaşması imzalandı

Japonya İhracat ve Yatırım Sigortası Kurumu (NEXI) Başkanı Atsuo Kuroda da bu yıl Türk-Japon ilişkilerinin 100. yıl dönümü olduğunu vurguladı. Kuroda, “Ancak bundan çok daha önce Japon-Türk halkları arasında uzun bir geçmiş vardı. Asya’nın batı ve doğu kutuplarında yer alan her iki ülke de zengin ve eşsiz kültürleri besleyerek dünya medeniyeti üzerinde büyük etki bırakmıştır” dedi. Açılış konuşmalarının ardından NEXI destekleriyle Türk Eximbank - Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) - SMBC ve NEXI destekleriyle Çalık Enerji - Deutsche Bank arasında da iki işbirliği anlaşması imzalandı.

“Türkiye olağanüstü gelişti”

Japonya’nın Türkiye Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Türkiye’de 40 sene geçirdiğini, Türkiye’nin gerçekten olağanüstü bir şekilde geliştiğinin altını çizdi. Katsumata, “Türkiye ve Japonya’nın işbirliğini hedefleyen TürkiyeJaponya Denizaşırı İş Birliği Konferansı’nın çok verimli olduğunu düşünüyorum” dedi. Türkiye’nin bölgesel öneminin ön plana çıktığını belirten Katsumata, “Biz sadece Türkiye ve Japonya arasında değil üçüncü ülkelerde Türkiye ve Japonya’nın güçlü avantajlarını değerlendirerek işbirliği yapıyoruz” diye konuştu.