OSB’lerde yatırımcıya kolay erişim! Bakan Kacır duyurdu: 61 OSB’de 201 başvuru gerçekleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, OSB’lerde yatırımcıların erişimini kolaylaştıran yeni bir uygulamanın sonuçlarını açıkladı. Bakan Kacır, Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilen 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE 70. Yıl Programı’nda yaptığı konuşmada, “Sadece bir haftada 61 OSB’de 201 yatırım yeri için başvuru aldık” dedi.

Kacır, yapılan düzenlemelerle sanayicilerin yatırım yerlerine erişimlerinin kolaylaştığını vurguladı. 133 OSB’de 1484 yatırım yeri ve 6 OSB’de de ön tahsis süreçlerinin başlatıldığını belirten Kacır, bu adımların Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Yeni sistemle, henüz yatırımcılara tahsis edilmemiş tüm sanayi alanları eş zamanlı olarak online platformda sanayicilere sunuldu. Kacır, şeffaflık ve öngörülebilirlik odaklı bu yaklaşıma sanayicilerin güçlü bir şekilde sahip çıktığını ve benzer adımların devam edeceğini kaydetti.