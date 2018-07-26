Otellerin oda başı gelirlerinde dikkat çeken artış

26 Temmuz 2018

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır Haziran ayında otel doluluklarındaki artışın yüzde 25'e ulaşmasına karşın oda başı gelirdeki artışın doluluk artışını oldukça geçerek 47'ye ulaştığını duyurdu.

Bayındır yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Haziran 2018 otel dolulukları, 2017'nin aynı dönemine yüzde 24.9 artarak ortalama yüzde 56 oldu. Asıl dikkat çeken yükseliş oda başı gelirde gerçekleşti ve yüzde 47.1 artışla 45.4 euroya çıktı" dedi.

Turist sayısındaki artıştan daha da önemli olanın fiyatların artması olduğunu vurgulayan Bayındır, "Haziran ayında bu artış oldukça yüksek oldu. Geçtiğimiz 2-3 yıldaki büyük oranlı gerilemelerden kaynaklanan bir baz etkisi olsa da yükselişin hızlı olması memnuniyet vericidir. Dolayısıyla yıl sonu itibariyle hem turist sayısında hem doluluklarda çift haneli artış beklentimizi koruyoruz" dedi.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı güvenlik endişeleri ve Rusya ile yaşanan krizin etkisiyle 2016 yılında sert bir düşüşle 25.3 milyon kişiye gerilemiş 2017 yılında ise 32.4 milyona yükselerek toparlanmıştı.

Turizm cari açık, istihdam gibi bir çok makro gösterge açısından önemli bir sektör. Sektörde turist sayısındaki artışa karşın gelirlerin aynı oranda artmaması önemli bir sorun olarak görülüyordu.

Kaynak: AA