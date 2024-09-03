Otogaza (LPG) büyük zam geliyor: Motorin ve benzine indirim ya da zam var mı? (AKARYAKIT FİYATLARI)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor. Sektör kaynakları, yarından itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin (otogaz) litre fiyatına 1 lira 30 kuruş zam geleceğini belirtti. Benzin ve motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor. Otogaz zammının ardından fiyatlar ortalama olarak 25 liraya yükselecek.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası



Benzin fiyatı: 43.22 TL

Motorin litre fiyatı: 43.15 TL

LPG litre fiyatı: 23.73 TL

İstanbul Anadolu Yakası



Motorin litre fiyatı: 43.08 TL

LPG litre fiyatı: 23.19 TL

Ankara



Benzin litre fiyatı: 43.53 TL

Motorin litre fiyatı: 43.56 TL

LPG litre fiyatı: 23.74 TL

İzmir



Benzin litre fiyatı: 44.03 TL

Motorin litre fiyatı: 44.08 TL

LPG litre fiyatı: 23.49 TL