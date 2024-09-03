Otogaza (LPG) büyük zam geliyor: Motorin ve benzine indirim ya da zam var mı? (AKARYAKIT FİYATLARI)
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma... Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki değişkenlik akaryakıta zam ya da indirim olarak yansıyor. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, otogaz (LPG) fiyatlarına zam geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere otogaza 1 lira 30 kuruş zam gelecek. Peki, benzin kaç TL? Motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Eylül akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip ediliyor. Sektör kaynakları, yarından itibaren geçerli olmak üzere LPG'nin (otogaz) litre fiyatına 1 lira 30 kuruş zam geleceğini belirtti. Benzin ve motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor. Otogaz zammının ardından fiyatlar ortalama olarak 25 liraya yükselecek.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 43.22 TL
Motorin litre fiyatı: 43.15 TL
LPG litre fiyatı: 23.73 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Motorin litre fiyatı: 43.08 TL
LPG litre fiyatı: 23.19 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 43.53 TL
Motorin litre fiyatı: 43.56 TL
LPG litre fiyatı: 23.74 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 44.03 TL
Motorin litre fiyatı: 44.08 TL
LPG litre fiyatı: 23.49 TL