Otomobil alacaklar ve satacaklar dikkat! Fiyat avantajında son viraj!

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, sıfır araç fiyatları, yaklaşan yaz dönemi ve Kurban Bayramı'nın etkisiyle ikinci el otomobil pazarında gözle görülür bir canlanma yaşandığını belirterek, "Yıl sonunda toplam ikinci el satış hacminin 7 milyon adedin üzerine çıkmasını öngörüyoruz" dedi.

İkinci ele talep artacak

MASFED Başkanı Erkoç, ikici el otoda beklenen hareketlenmenin başladığını belirterek sektöründe uzun süredir ciddi fiyat artışı yaşanmadığına dikkat çekti. Erkoç, sıfır araçlarda döviz kurları ve maliyet artışı nedeniyle fiyatlarda yükselme olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sıfır araç fiyatları, ikinci el talebini doğrudan etkiledi. Yıl sonunda toplam ikinci el satış hacminin 7 milyon adedin üzerine çıkmasını öngörüyoruz. Hem fiyat avantajı hem de yaz aylarıyla birlikte artan mobilite ihtiyacı talebi destekleyecek. Otomobil almayı düşünen vatandaşlarımız için şu an fiyatlar açısından uygun bir dönem."

"Elektrikli araçlar yeni bir ivme oluşturuyor"

Erkoç, giderek yaygınlaşan elektrikli otomobillerin hem yakıt tasarrufu hem de vergi avantajlarıyla tüketici nezdinde cazibe kazandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Elektrikli araçlar, ikinci el piyasasında yeni bir ivme oluşturuyor. Vatandaşlarımızın otomobil ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için krediye erişiminin kolaylaştırılması ve faiz oranlarının düşürülmesi kritik önemde. Finansal destekle birlikte pazarda hem arz hem de talep tarafında istikrar sağlanabilecek. İkinci el otomobil pazarı, hem fiyat avantajı hem de genişleyen ürün yelpazesiyle tüketiciler için fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu ivmenin korunması ve güçlenmesi adına destekleyici adımlar da önem taşıyor."

Öte yandan geçen yıl ocak-nisan döneminde 2 milyon 200 bin 159 olan ikinci el otomobil satışının bu yılın aynı döneminde yüzde 3,26 artarak 2 milyon 271 bin 873 adede ulaştığı öğrenilirken, geçen ay en yüksek satış 163 bin 281 ile İstanbul'da oldu. Bu ili 84 bin 427 ile Ankara, 39 bin 83 ile İzmir, 28 bin 110 ile Antalya ve 27 bin 967 ile Bursa izledi.