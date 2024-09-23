Otomobil devleri, elektrikli rakiplerine yetişemiyor

Otomobil devleri Toyota, Volkswagen, General Motors gibi markalar, elektrikli otomobil üreticileri Tesla ve Çin merkezli rakipleri ile yarışmakta zorlanıyor. Elektrikli araç pazarında büyüme potansiyelleri riske giren dev markalar, yetenek transferiyle ilerlemeye çalışıyor.

Otomobil devlerinden sadece 3'ü listede

CNBC-e'nin haberine göre; son 'dijital otomobil üreticileri' sıralamasında Nio, Xpeng ve BYD gibi Çinli markalar ile Tesla, Rivian ve Lucid gibi ABD'li girişimler öne çıkarken geleneksel otomobil devlerinden Ford, GM ve BMW dışında, ilk 10'a giren marka yok.

Yazılım yarışında, rakiplerine yetişemediler

Elektrikli araç pazarının büyümesi ile batarya, güvenlik özellikleri, otonom sürüş teknolojileri ve bunları kontrol eden yazılımlar önem kazanırken, Volkswagen ve Toyota gibi markalar, bu konuda geri kaldı. Maliyetleri düşürmeye ve yazılıma odaklanmaya çalışan dev üreticiler, bu geçişin de kolay olmadığını savunuyor.

Volvo’nun Nvidia çipleriyle donatılmış, EX90 modeli gelişmiş yazılımına rağmen henüz Apple CarPlay ve akıllı şarj özelliklerinden mahrum. Toyota'nın ise yazılım birimi 2 ayda 888 milyon dolar zarar etti.

Yazılım açmazını Apple ve Google'dan yetenek transfer ederek çözmeye çalışan otomobil devlerinde maliyetler artarken, bu açığı özel abonelik ve danışmanlık hizmetleri ile kapatmaya çalışıyorlar.

Danışmanlık şirketi Gartner'ın markaların dijital yeniliklerdeki pozisyonlarını ve yıllık performans değişikliklerini gösterdiği tablosu ise şöyle;