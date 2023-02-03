Otomotiv gaza bastı ihracatta rekor geldi

Fikret ÇENGEL

Küresel pazarlardaki yavaşlamaya rağmen ihracat 2023’e de rekorla başladı. Türkiye’nin ocak ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolar oldu. Son 12 aylık ihracat ise 256 milyar dolara ulaştı. 2023 yılının ilk ihracat verilerini Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un katılımıyla Ankara’da açıkladı.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Cumhuriyetin 100’üncü yılına ihracat rekoruyla başlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Avrupa ve ABD ekonomilerindeki daralmaya rağmen ocak ayında elde edilen performansın tüm ihracat ailesi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: “Genel Ticaret Sistemi kayıtlarına göre ocak ayı ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolara yükseldi.

Son 12 ayda ise 256 milyar dolarlık ihracata ulaştık. 2023 için öngördüğümüz hedefi yakalayabilmemiz için her ay önceki yılın aynı dönemine göre 900 milyon dolar daha fazla ihracat yapmamız gerekiyor. Ocak ayında bu başarıyı sağladık. Önümüzdeki aylarda çok daha yüksek bir performans göstererek yılı 100’üncü yıla yaraşır bir ihracatla kapatmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

Arabistan’a ihracat 22 kat arttı

Mustafa Gültepe sektörler özelinde bakıldığında ocak ayında en çok ihracatı otomotivin gerçekleştirdiğini bildirdi. Otomotivin geçen ay 2,7 milyar dolarlık ihracata imza attığını belirten Gültepe, “Kimya 2,3 milyar dolarla ikinci, hazır giyim 1,6 milyar dolarla üçüncü, elektrik ve elektronik 1,2 milyar dolarla dördüncü, çelik ise 1,1 milyar dolarla beşinci sırada yer aldı” dedi.

Ocak ayında 46 ilin ihracatında artış kaydedildiğini vurgulayan Gültepe, şunları söyledi: “İhracatta ilk beş ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Gaziantep şeklinde sıralandı. İlk kez ihracat ailemize katılan bin 641 firmamız 81,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birim ihracat değerimiz ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,2 artışla 1,56 dolara yükseldi.

En çok ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya, ABD, Rusya, İngiltere ve İtalya oldu. Bazı ülkelerde dikkat çekici artışlar kaydettik. Suudi Arabistan’a ihracatımız 22, Kazakistan’a ihracatımız 2, İsviçre’ye ihracatımız 1,5 kat arttı. Özellikle Suudi Arabistan’a ihracatta önemli bir toparlanma süreci yaşıyoruz.

Ayrıca Türk Cumhuriyetlerine ihracatımızın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60 oranında arttığının altını çizmek istiyorum.” Türkiye’nin ihracatta büyük hedefleri olduğunu hatırlatan Gültepe, mevcut pazarlardaki payı artırmaya çalışırken yeni pazarlar bulmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Geçen hafta Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un başkanlığında 105 kişilik bir heyetle Venezuela’yı ziyaret ettiklerini bildiren Gültepe şöyle konuştu: “Yoğun katılımın olduğu ticaret heyetimiz son derece verimli geçti. 67 firma temsilcimiz binden fazla ikili iş görüşmesi yaptı. Ayrıca, Venezuela makamları ve iş dünyası temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdik. Bu ziyaretin ülkemiz için uygun bir pazar olan Venezuela’ya ihracatımıza büyük katkı sunacağına inanıyorum. Aynı tarihlerde Pakistan’a giden heyette yer alan 38 firmamız 500’e yakın ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Şubat ve mart aylarında Tayland’dan Fas’a, Malezya’dan Kolombiya’ya 17 ülkeye ticaret heyeti düzenleyeceğiz. Ticaret diplomasisini aralıksız ve mesafe tanımadan sürdürüyoruz. Bu yılı 100 ticaret heyeti ile tamamlamayı hedefliyoruz. Ayrıca yıl sonuna kadar 45 alım heyetini de ülkemizde ağırlayacağız.”