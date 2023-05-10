Ozan Elektronik Para, ücretsiz para transferine başladı

Finansal işlemleri her yerde herkes için erişilebilir ve kullanışlı hale getirme misyonuyla hareket eden Ozan Elektronik Para, günlük hayatı kolaylaştıran finansal çözümleri ile öne çıkmaya devam ediyor.

Son olarak Ozan SuperApp ile hayata geçirilen 7/24 ücretsiz para transferi hizmeti ile kullanıcılar ister kendi hesaplarına ister başka banka hesaplarına, isterlerse de Ozan hesapları arasında para transferini 7/24 ücretsiz olarak gerçekleştirebiliyor.

Sundukları öncü finansal çözümlerle kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ettiklerini belirten Ozan Elektronik Para CEO’su Ömer Suner, “Ücretsiz para transferi hizmetimiz ile artık kullanıcılarımız hiçbir ücret ödemeden para transferlerini dilekledikleri an gerçekleştirebiliyor. Önümüzdeki dönemde Ozan SuperApp ile yurt dışına para transferi özelliğini de kullanıcılarımızla buluşturacağız” dedi.