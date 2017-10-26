Özbekistan, Türk vatandaşlarına 'üç günde vize' müjdesi verdi

26 Ekim 2017

DÜNYA- Uluslararası sürücülerin vize alması için gerekli olan davetiye şartı vize temin süresini de bazı ülkelerde 1 aya kadar uzatırken, vize maliyetlerinde de 300 dolara kadar ilave yük getiriyordu.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, “Özbekistan’ın Devlet Başkanı Sayın Şavkat Mirziyoyev'in Türk vatandaşları için, Özbekistan vizelerinin 3 günde ve davetiye şartı aranmaksızın verileceğini açıklamış olması, “davetiye şartına bağlı vize temin süresi ortalama 10 gün olan" sektörümüz için önemli bir müjde" diye konuştu.

Yeniden canlandırılmaya çalışılan ve Çin’den Batı’ya gidecek Tarihi İpek Yolu, vize ve bazı geçiş problemleri sebebiyle Rusya güzergahından yapılmak durumunda kalınıyordu. Orta Asya’da sağlanan vize kolaylığı ile Orta Asya güzergahı önündeki önemli bir engel kaldırılmış olacak. Yaptığı liman, otoyol, demiryolu, köprü ve havalimanı yatırımları ile ulaştırma ve lojistik alanında altyapısını mükemmele yaklaştıran ve Orta Asya Lojistik Merkezi olma potansiyeline sahip olan Türkmenistan, bu ülkeye gidecek veya bu ülkeden transit geçecek sürücüler için vize alınması açısından zor ülke konumunda olmaya devam ettiğini vurgulayan Fatih Şener “Sınırlarından giren tüm yabancı araçları ülkeden çıkışına kadar GPS üzerinden takip edebilecek sistemlere sahip olan Türkmen dostlarımızdan da vize kolaylığı sağlanması konusunda gelecek haberleri sektör olarak heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Uygulaması; Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşları Türkiye’ye yapacakları seyahatlerde 30 gün süreyle vizeden muaf. Bu sürenin aşımında ise kolaylaştırılmış vize rejimi uygulanıyor.