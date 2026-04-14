Özdil: Girişimciler stratejik önceliğimiz
Halkbank’ın girişimcilere yönelik olarak düzenlediği Jet Luck yarışmasının finali İstanbul Finans Merkezi Halkbank Kuleleri’nde gerçekleştirildi.
Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen girişimciler, iş fikirlerini yalnızca 50 saniyelik bir “asansör konuşması” ile jüriye anlattı. Ödül töreninde konuşan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, “Girişimcilerimizin desteklenmesini stratejik bir öncelik olarak ele alıyor; yenilikçi fikirlerin hayata geçmesi için çok boyutlu ve bütüncül destekler sunuyoruz” dedi. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 12 girişimci, iş fikirlerini 50 saniye süren asansör yolculuğu sırasında jüriye etkili bir şekilde sunarak finale kalma mücadelesi verdi. Jet Luck yarışmasında birinciliği, tarım, gıda ve sürdürülebilirlik alanında “Fishgramer” adlı girişimiyle Merve Büşra Ayık kazanırken; ikinciliği, robotik ve mekatronik alanında “Munulus” adlı girişimiyle Buğra Tosun elde etti. Üçüncülük ise medikal, sağlık alanında “HIST” adlı girişimiyle Fatih Karakaya’nın oldu. Jet Luck yarışmasının bu yılki jürisi, iş dünyası, kamu ve akademi dünyasından saygın isimlerin bir araya gelmesiyle oluşturuldu. Jüri üyeleri arasında Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi İrem Bayraktar Aksakal, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ve KOSGEB Başkan Yardımcısı Selim Serkan Ercan yer aldı