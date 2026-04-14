Özdil: Girişimciler stratejik önceliğimiz

Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen gi­rişimciler, iş fikirlerini yal­nızca 50 saniyelik bir “asan­sör konuşması” ile jüriye an­lattı. Ödül töreninde konuşan Halkbank Genel Müdürü Re­cep Süleyman Özdil, “Girişim­cilerimizin desteklenmesini stratejik bir öncelik olarak ele alıyor; yenilikçi fikirlerin ha­yata geçmesi için çok boyutlu ve bütüncül destekler sunu­yoruz” dedi. Türkiye’nin fark­lı şehirlerinden gelen 12 giri­şimci, iş fikirlerini 50 saniye süren asansör yolculuğu sıra­sında jüriye etkili bir şekilde sunarak finale kalma mücade­lesi verdi. Jet Luck yarışma­sında birinciliği, tarım, gıda ve sürdürülebilirlik alanında “Fishgramer” adlı girişimiy­le Merve Büşra Ayık kazanır­ken; ikinciliği, robotik ve me­katronik alanında “Munulus” adlı girişimiyle Buğra Tosun elde etti. Üçüncülük ise me­dikal, sağlık alanında “HIST” adlı girişimiyle Fatih Karaka­ya’nın oldu. Jet Luck yarışma­sının bu yılki jürisi, iş dünya­sı, kamu ve akademi dünyasın­dan saygın isimlerin bir araya gelmesiyle oluşturuldu. Jüri üyeleri arasında Halkbank Ge­nel Müdürü Recep Süleyman Özdil, Cumhurbaşkanlığı Ya­tırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, T3 Vakfı Mütevel­li Heyeti Üyesi İrem Bayraktar Aksakal, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ve KOS­GEB Başkan Yardımcısı Selim Serkan Ercan yer aldı