Özel sektörün dış borcu 67 ayın zirvesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı verilere göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu Haziran 2025 itibarıyla yükseldi. Toplam borç, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki döneme kıyasla 11,7 milyar dolar artarak 195,4 milyar dolara ulaştı. Veriler özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borçlarının son 67 ayın zirvesinde olduğunu ortaya koydu.

Uzun vadeli borçlar arttı, kısa vadeli azaldı

Vadeye göre bakıldığında, uzun vadeli kredi borcu 16,9 milyar dolar artışla 185,2 milyar dolar seviyesine çıktı. Buna karşılık kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 5,2 milyar dolar azalarak 10,2 milyar dolara geriledi.

Reel sektörün yükümlülükleri öne çıktı

Borç dağılımında finansal kuruluşların toplam borcu 4 milyar dolar artışla 84 milyar dolara yükselirken, finansal olmayan kuruluşların borcu 7,7 milyar dolar artarak 111,4 milyar dolara çıktı. Uzun vadede hem finansal hem de reel sektör borçlarında artış gözlendi.

Döviz kompozisyonu

Uzun vadeli kredi borcunun yüzde 57,9’u ABD doları, yüzde 32,9’u euro, yüzde 1,9’u Türk lirası, yüzde 7,3’ü diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli borçlarda ise yüzde 38,7 ABD doları, yüzde 21,7 euro ve yüzde 37 Türk lirası dikkat çekti.

Bir yıllık vade dağılımı

Haziran sonu itibarıyla 1 yıl içinde vadesi dolacak toplam borç 56,8 milyar dolar oldu. Bunun 36,7 milyar doları bankalara, 15,4 milyar doları reel sektöre, 4,7 milyar doları ise bankacılık dışı finansal kuruluşlara ait.