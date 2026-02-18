Özel sektörün yurt dışı kredi borcu 219,7 milyar dolara yükseldi

TCMB verilerine göre, Aralık 2025'te özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir

önceki çeyreğe göre 12,1 milyar ABD doları artarak 219,7 milyar ABD doları oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, bir önceki çeyreğe göre, uzun vadeli kredi borcunun 13,1 milyar ABD

doları artarak 210,9 milyar ABD doları, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,0 milyar ABD doları azalarak 8,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Bir önceki çeyreğe göre finansal kuruluşların toplam borcu 5,6 milyar ABD doları, finansal

olmayan kuruluşların toplam borcu ise 6,6 milyar ABD doları artış gösterdi.

Aynı dönemde finansal kuruluşların uzun vadeli borçları 6,4 milyar ABD doları, finansal olmayan

kuruluşların uzun vadeli borçları 6,7 milyar ABD doları artış gösterdi.

En yüksek borçlanma ABD dolarında

Kısa vadede ise finansal kuruluşların borçları 0,8 milyar ABD doları, finansal olmayan kuruluşların borçları 0,2 milyar ABD doları azalış gösterdi. Döviz kompozisyonuna bakıldığında, ABD doları cinsinden borçlanmanın en yüksek paya sahip olduğu görüldü.

210,9 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,2'sinin ABD doları, yüzde 31,0'ının Euro, yüzde 2,7'sinin Türk lirası ve yüzde 8,1'inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu; 8,8 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 20,6'sının ABD doları, yüzde 22,5'inin Euro, yüzde 53,5'inin Türk lirası ve yüzde 3,4'ünün ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Ayrıntılar geliyor...