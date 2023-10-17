Özel sektörün yurt dışı kredi borcu ağustosta azaldı

Buna göre, ağustosta özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2022 sonuna kıyasla 2,5 milyar dolar azalarak 155,3 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 3,1 milyar dolar azalarak 146,5 milyar dolara düşerken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 612 milyon dolar artışla 8,7 milyar dolara çıktı.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları ağustosta 2022 sonuna göre 339 milyon dolar artarken, tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 1,1 milyar dolar düşüşle 12,8 milyar dolara geriledi. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 16 milyon dolar, tahvil stoku da 1,2 milyar dolar azalışla 1,2 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 432 milyon dolar, tahvil stoku da 907 milyon dolar gerileyerek 8,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bankaların kısa vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları, ağustosta 2022 sonuna göre 203 milyon dolar azalışla 4,8 milyar dolar olurken, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 633 milyon dolar yükselişle 1,7 milyar dolara çıktı.