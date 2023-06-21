Özgür Demirtaş: 2.5 ay içinde açlık sınırının altına düşecek
Milyonların beklediği asgari ücret açıklandı. Asgari ücrete yüzde 34 oranında zam geldi. Yeni asgari ücret 11 bin 402 oldu. Ekonomist Özgür Demirtaş, yeni asgari ücret için yaptığı açıklamada "Asgari Ücret 2.5 ay içinde açlık sınırının altına düşecek. Üzgünüm" dedi.
Yeni açıklanan asgari ücrete ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş’tan değerlendirme geldi. Demirtaş, üzgün olduğunu belirterek asgari ücretle ilgili acı gerçeği açıkladı.
Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından asgari ücretle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Demirtaş asgari ücret için üzüldüğünü söyledi. Enflasyona dikkat çeken Demirtaş asgari ücretin 2.5 ay içinde açlık sınırının altına düşeceğini belirtti.
Demirtaş şu paylaşımı yaptı:
"Hesaplarıma göre:
Asgari Ücret 2.5 ay içinde AÇLIK sınırının altına düşecek. Üzgünüm.
Gerçekleşince tekrar konuşuruz…
Elbette artışa sevindim… Ancak Doğru Ekonomi Politikaları kullanılarak bu kısır döngüden çıkılmasını dilerim."