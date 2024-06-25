Özgür Demirtaş anket yapıyor: Geleceğe dair umudunuz var mı? Sonuçlar iç açıcı değil

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye ekonomisine dair tespit ve yorumlarını X (Twitter) hesabından paylaşmaya devam ediyor.

Özgür Demirtaş dün gece saatlerinde X hesabından bir anket yayınladı. 40 yaş ve altı sosyal medya kullanıcıların yanıt vermesi talebiyle yayınladığı ankette Prof. Dr. Demirtaş, “Geleceğe dair umudunuz var mı” sorusunu yöneltti.

Saat 08.00 itibarıyla ankete X’te 6,1 milyon takipçisi bulunan Özgür Demirtaş’ın anketine 128 bini aşkın sosyal medya kullanıcısı katıldı.

Bu Ankete Lütfen 40 Yaş Altı Yanıt Versin.



Geleceğe Dair Umudunuz Var mı?



Anketi mümkün olduğu kadar yayarsanız sevinirim. — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) June 24, 2024

Katılımcıların yüzde 73,4’ü geleceğe dair umutlu olmadığını, yüzde 26,6’sı ise geleceğe dair umutlu olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, anketin bitmesine 15 saat kala yaptığı bir paylaşımda sonuçları “Korkunç bir istatistik” olarak nitelendirdi.

Prof. Dr. Demirtaş’ın anketi bu gece (25 Haziran salı) 22.08’de sona erecek.