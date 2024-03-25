Özgür Demirtaş: Sosyal güvenlik sistemleri batık durumda

Ekonomist Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünyadaki tüm emeklilere, siyasetçiler yalan söylüyor. Sosyal Güvenlik Sistemleri batık durumda” dedi. Demirtaş, “devlet tarafından desteklenmediği sürece üstüne çökecek bir saadet zinciri” yorumunda bulundu.

İki seçenek olduğunu söyleyen Demirtaş, şunları kaydetti:

1) Emekli olduğunuz zaman ya size Hak Ettiğinizden az para verecekler...

2) Ya da Para Basıp, Paranızı verip, o parayı sizden enflasyon ile geri alacaklar.

Demirtaş, “Beni bu konuda eleştirenlerin hepsi doğru söylediğimi biliyor. Emekliler ve ileride emekli olacaklar Dünya Siyasetçileri tarafından kandırılıyor” diye yazdı.