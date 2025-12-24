En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşına yüzde kaç zam yapılacak? İşte zam oranı tahminleri...

2026 yılı için asgari ücretin 28 bin 75 TL olarak açıklanmasının ardından, emeklilerin alacağı zam oranları da gündemin öne çıkan başlıkları arasına girdi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı canlı yayında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine ilişkin beklentilerini paylaştı.

Erdursun, özellikle enflasyon verilerinin zam oranlarında belirleyici olacağını vurgulayarak, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine günlerdir söylüyorum. Enflasyon yüzde 31 çıkarsa zam oranı yüzde 12,3 olacak. Biraz daha yüksek çıkarsa yüzde 12,5-12,7, maksimum yüzde 13 olur" ifadelerini kullandı.

En düşük emekli maaşına da değinen Erdursun, bu tutarın yaklaşık 19 bin TL seviyesine yükselmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

Memur ve memur emeklileri için ise daha yüksek bir artış öngören Erdursun, bu grupta zam oranının yüzde 18,7 ile yüzde 19 aralığında olabileceğini belirtti.