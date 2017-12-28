Özlü: Capital 500 listesi, Türkiye’nin gücünü gösteriyor

28 Aralık 2017

Capital dergisi tarafından Vodafone'un ana sponsorluğunda düzenlenen Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması'nın sonuçları, İstanbul'da düzenlenen törenle açıklandı.

Törenin açılışında konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye sanayisinin ve ekonomisinin en büyük şirketlerini bir araya getiren ödül töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Capital 500 listesinin, bir yandan şirketlerin performanslarını ortaya koyarken, diğer yandan ekonominin de yıllara göre fotoğrafını çekmesi bakımından son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Özlü, "20 yıldır yaptıkları listeyle, şirketlerin performanslarını ortaya koyan ve Türkiye ekonomisinin seyrine ayna tutan Capital Dergisi’ni gönülden kutluyorum. Geçen yıl çok zor bir yıldı. Neler yaşadığımızı hepiniz biliyorsunuz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, ekonomik kartlar gündeme geldi. Türkiye’yi, finansal yönden sıkıştırmaya çalışanlar oldu. Türkiye’yi güvensiz, yatırım yapılamaz bir ülke olarak göstermeye çalışanlar oldu. Fakat bugün görüyoruz ki Türkiye yakaladığı ekonomik büyüme performansıyla, uluslararası ilişkilerdeki öncü rolüyle bütün bunların üstesinden gelmeyi başardı." diye konuştu.

Özlü, Capital 500 listesinin Türkiye’nin gücünü gösterdiğini belirterek, listenin maniplatif girişimlere verilen güçlü bir cevap teşkil ettiğini söyledi.

Listeye bakınca tüm bu zorlu şartlara rağmen, özel sektörün Türkiye’nin ortalama büyümesinden çok daha fazla büyüdüğünü görüldüğünü aktaran Özlü, şunları kaydetti:

"Listeye bakınca, şirketlerimizin cirolarının da kârlılık oranlarının da arttığını görüyoruz. Yine listeye bakınca; giriş bariyerinin yükseldiğini, yani şirketlerimizin büyüme yolunda yukarı yönlü bir ivme yakaladığını görüyoruz. Bu listenin rakamsal analizleri arttırılabilir. Ama ben listeye bakınca asıl gördüğümü söylemek istiyorum. Bu liste, Türkiye’deki özel sektörün her geçen gün güçlendiğinin, maniplatif hareketlere rağmen, ekonomimizin emin adımlarla büyümeye devam ettiğinin, yatırım ve üretim hevesinin güçlendiğini gösteriyor. 2023 hedefimizde bizi taşıyacak büyük bir güce sahip olduğumuzu gösteriyor."

Kaynak: AA