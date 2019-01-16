Paralı poşet 2 bin kişiyi işsiz bıraktı
Ücret uygulamasının Avrupa'da ince poşetler için geçerli olmadığını söyleyen PAGEV Başkanı Eroğlu, "Meslektaşlarımız bu kanundan dolayı sorun yaşıyor, firmalarımızın kapasitesi yüzde 50'lik tüketim düşüşünden daha fazla düştü" dedi. (Osman Kılıç)
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.