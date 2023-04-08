Param ile anlaşan Hopi, kartsız taksit dönemi başlatıyor

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Hopi, fintek alanının öncüsü Param ile stratejik bir ortaklık yaparak fintek alanında önemli bir oyuncuya dönüşmek için ilk adımını attı. Hopi’nin perakendedeki ‘icat çıkarma’ vizyonunu, Param’ın fintek alanındaki deneyimiyle bir araya getiren ortaklık sayesinde, Hopi’nin 15.2 milyon kullanıcısı herhangi bir kredi kartına sahip olmadan da taksitli alışveriş yapabilecek. Uygulama üzerinden sunulacak ‘Kredi Kartsız Taksit’ ürünü yapay zeka algoritmaları sayesinde her kullanıcıya kişisel limit atayacak. Anlaşma kapsamında Param‘ın 100 milyon dolar değerleme üzerinden Hopi’ye yatırım yaptığı açıklandı.

Boyner: Perakendede yeni bir döneme geçiyoruz

İşbirliği anlaşmasını duyuran Boyner Grup CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, bundan 34 yıl önce Boyner’in Türkiye’ye ‘Çarşı Kart’ ve ‘Advantage Kart’ ile ‘Şimdi Al, Sonra Öde’ modelini getirdiğini hatırlatırken, “Devrim niteliği taşıyan uygulamaları sektöre kazandırmayı, yapılmayanı yapıp öncü olmayı her zaman kendimize ilke edindik. 2015 yılında hayata geçirdiğimiz Hopi de bu anlayışımızın bir sonucu oldu. Hopi ile perakendede bir icat yarattık. Ama geldiğimiz yerle hiçbir zaman yetinmedik. Teknolojiyi odağa alan yenilikçi bakış açısını Boyner Grup’un ve Hopi’nin en büyük gücü olarak gördük. Şimdi bu gücü, fintek ile bir araya getirerek, perakendede yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz” dedi.

Hopi ve Param arasındaki stratejik ortaklığın gerek kapsamı gerekse ortaya çıkaracağı sinerjiyle yeni bir döneme ışık tuttuğunu ifade eden Boyner, “Bu iş birliği sayesinde, yapay zeka ile kişiye özel olarak atanan limitler çerçevesinde, kredi kartsız taksitli alışveriş yaklaşımını Türkiye’de yaygınlaştırırken, bunu da Hopi’nin 15 milyonun üzerindeki kullanıcısından başlayarak gerçekleştireceğiz. Yeni ürünümüzü, 2 ay içerisinde Hopi üyesi perakendecilerde, müşterilerimizin hizmetine sunacağız” bilgisini verdi.

100 milyon dolarlık yatırım

İş birliğini aynı zamanda bir ortaklıkla da sağlamlaştırmayı tercih ettiklerini kaydeden Cem Boyner, “Fintek alanındaki kararlığımızın ve büyüme vizyonumuzun bir göstergesi olarak, Türkiye’nin ilk elektronik para kuruluşu Param ile küçükten başlayıp çok kısa zamanda büyüyeceğini beklediğimiz bir ortaklığa adım attık. Anlaşmamız kapsamında Param, 100 milyon dolar değerleme üzerinden Hopi’ye yatırım yaptı” dedi.

Yılmaz: Hopi hep radarımızdaydı

Türkiye’nin ilk elektronik para kuruluşu Param’ın kurucu ve CEO’su Emin Can Yılmaz ise Cem Boyner’in ‘Alışverişin Yeni İcadı’ olarak tanımladığı Hopi’nin uzun zamandır radarlarında olduğunu söyledi. Hopi kullanıcılarına finansal hizmet sunabilmenin kendileri için önemli bir hedef olduğunun altını çizen Yılmaz, “Bizler için önemli bu kararı, 15 milyondan fazla kullanıcıya ulaşma ve onlara Param’ın fintek çözümlerini sunma motivasyonuyla aldık” diye konuştu.

Emin Can Yılmaz, “Param sektörün öncüsü; Hopi ise Türkiye’nin ilk online sadakat platformu olarak kuruldu. Zaman içinde de ‘alışveriş deneyimini dönüştürme’ vizyonuyla bugün akıllı alışveriş platformu haline geldi. Şimdi iki öncü ve yenilikçi şirketin bu güç birliği sayesinde; milyonlarca Hopi kullanıcısının alışveriş yolculuğuna yepyeni deneyimler ekleyeceğiz” dedi.

Özcan: Hedef 18.5 milyon kullanıcı

Hopi’nin yol haritasındaki önemli büyüme alanlarından birinin fintek olduğunu belirten Hopi CEO’su Yalın Özcan, “Kullanıcılarımızın alışveriş yolculuklarının her adımına değer katmak için yıllardır çalışıyor ve farklı çözümler sunuyoruz. Hopi’nin 15 milyonu aşkın kullanıcı dünyası ile Param’ın finansal hizmetler yetkinliğini bir araya getirerek sektör adına da güçlü bir iş ortaklığı ortaya koyduk“ diye konuştu. Şu an Hopi kullanıcı sayısını 15.2 milyon olarak açıklayan Özcan, yıl sonu hedefini 18.5 milyon olarak açıkladı.

Hopi kullanıcısı yatırımcı olacak

Cem Boyner, “Fintek alanındaki atılımlarımız farklı ürünlerle devam edecek. Yatırım ürünleri alanında, parçalı hisse ve değerli maden alımları ile kullanıcılarımızı tanıştıracağımız ikinci büyük adımımızı da önümüzdeki aylarda müjdelemeyi planlıyoruz” dedi. Böylece hiper kişiselleştirmeyle tüm Hopi kullanıcıları aynı zamanda yatırımcı da olacak. Yatırımlar ABD borsaları, BİST ve kıymetli madenler olarak 3 başlıkta toplanacak.