Paslanmaz çelik kavgasında ilk raundu Posco Assan kazandı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Ticaret Bakanlığı, ithal ürünlere karşı firmanın anti-damping soruşturması talebini kabul etti ve Çin ile Endonezya menşeili soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ile Almanya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Sırbistan menşeili kalaylanmış teneke ürünlerin ithalatına yönelik damping soruşturması başlattı. Karar, 28 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Ticaret Bakanlığının ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğleri bugünkü Resmi Gazete yayımlandı. İki farklı tebliğ ile açıklanan karar göre Çin ve Endonezya menşeli soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ile Almanya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Sırbistan menşeli kalayla kaplanmış teneke ürünlerin ithalatına yönelik damping soruşturması açıldı.

Çin ve Endonezya menşeli soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ile ilgili Posco Assan TST Çelik Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan ve Trinox Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından desteklenen başvuru, Almanya, Çin, Japonya, Güney Kore ve Sırbistan menşeli kalayla kaplanmış teneke ürünleri ile ilgili Tosyalı Toyo Çelik A.Ş. tapılan başvuru ile dampingli olduğu iddia edilen söz konusu ürünlerin, yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açtığı değerlendirildi. Yapılan inceleme sonucu, soruşturma için yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşılarak İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararıyla damping soruşturması açılmasına karar verildi. Bilindiği gibi geçtiğimiz haftalarda Posco Assan TST, sektördeki haksız rekabetin önüne geçme çağrısı yapmıştı. Şirketin kurucu ortağı Kibar Holding’in CEO’su Haluk Kayabaşı, “İç talebe yanıt veren nitelikli üretimimiz, ikinci kalite çeliği yüksek kâr marjıyla satanların düzenini bozuyor. Haksız rekabete karşı önlem alınmazsa yerli üretim tükenecek, kaynak israf edilecek, ekonomi zarar görecek. Yerli üretim korunursa yeni yatırımların önü açılacak, sektör gelişecek” demişti. Kayabaşı, Türkiye’de sanayi üretiminin desteklenmesi ve yerli üretimin korunmasının, ekonomik gelişim ve süreklilik açısından kritik öneme sahip olduğunu belirterek tüm yerli üreticiler gibi adil rekabet koşullarının sağlanması ve yerli üreticilerin korunması için harekete geçilmesini talep etmişti.

Yine geçtiğimiz ay güçbirliği yapan 10 sektörün üst örgüt temsilcileri, ev vergi ve anti-damping soruşturması açan Posco Assan’a karşı güçbirliği yaparak “Paslanmaz çelik 1’den büyüktür” diyerek düzenleme yapılmazsa 50 bin işletmenin zarar göreceği uyarısını yapmıştı. Temsilciler, “Zarar ettiğini açıklayan firma satılıksa, almaya talibiz 6 ayda kara geçiririz” açıklaması yapmışlardı.