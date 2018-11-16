Patates ve soğanda fiyat artışına çare aranıyor
Ekim alanlarının daralması soğan ve patateste rekolte düşüşlerine neden olurken fiyatları da artırdı. Pazarda soğan 5, patates ise 4 liradan satılırken, yeni zam riskine karşı önlemler alınıyor.
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