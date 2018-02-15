'Patent Türkiye' yarışmasına büyük ilgi

15 Şubat 2018

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından bu yıl ilk kez “Patentle Türkiye” sloganıyla patent yarışması düzenlendi. Üniversitelerde patent potansiyelini harekete geçirmek, sınai mülkiyete dikkat çekmek ve yenilikçi üniversiteleri ödüllendirme amacını taşıyan yarışmaya, 101 üniversiteden 577 başvuru yapıldı.

Yapılan başvurular arasında; enerji makinesi, yangın söndürücü, su arıtma sistemi, akıllı top, akıllı masa, soğutma sistemi, hava temizleyici, alternatif elektrik üretimi, nanoteknolojik giysi, 3D yazıcıdan biyomalzeme üretimi, fren sistemi, radyoaktif ışınlara karşı yumurta kabuğunun tekstilde kullanımı gibi konular yer aldı. 15 Ekim ile 31 Aralık tarihleri arasında başvuru süreci gerçekleştirilen yarışmada; en çok başvura yapan üniversiteler şu şekilde sıralandı: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi birinci, Anadolu Üniversitesi ikinci, Erciyes Üniversitesi üçüncü, Gebze Teknik Üniversitesi dördüncü, İstanbul Üniversitesi beşinci, Karadeniz Teknik Üniversitesi altıncı ve Selçuk Üniversitesi yedinci oldu.

Erciyes en çok başvuru yapan 3’üncü üniversite

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Erciyes Üniversitesi olarak yakın zamanda Türkiye’deki 10 Araştırma Üniversitesi’nden biri olarak seçilmenin gururunu şyaşadıklarını belirterek, "Öğrencilerimizin buluş faaliyetlerine verdiği önemin somut göstergesi olarak bu yarışmada en çok başvuruya sahip 3. üniversite olmanın mutluluğunu da ayrıca yaşıyoruz. Hedefimiz Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi’nin de katkısıyla üniversitemizin kısa zamanda patent portföyü ile öne çıkmasını sağlayabilmek” dedi.