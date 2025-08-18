Pazar büyüdü ama ÖTV geliri yavaşladı: Elektrikli araçlarda ÖTV artışının perde arkası

Gazeteci Emre Özpeynirci, X hesabından yaptığı paylaşımla hükümetin ÖTV gelir hedefleri ile elektrikli araçlara yönelik vergi artışlarını değerlendirdi.

Otomotiv pazarı büyüyor, ÖTV geliri yavaşlıyor

Paylaşımında temmuz ayında otomotiv pazarı yüzde 13,73 büyürken, aynı dönemde devletin ÖTV gelirinin yüzde 26 arttığını belirten Özpeynirci, "Temmuz 2025’te satılan bir araçtan ortalama 556 bin TL ÖTV alınırken, Temmuz 2024’te bu rakam 502 bin TL idi" ifadelerini kullandı.

Yüksek enflasyona rağmen araç başına düşen ortalama ÖTV gelirinin beklenen düzeyde artmadığına işaret eden Özpeynirci, bunun nedeninin hızla büyüyen elektrikli araç satışları olduğunu vurguladı.

Elektrikli araçların yükselişi ve ÖTV etkisi

Düşük vergi diliminde (yüzde 10) yer alan elektrikli araçların pazar payı haziranda yüzde 27'yi, temmuzda ise yüzde 20’yi geçerken satışlardaki artış, toplam ÖTV tahsilatını da aşağı çekti.

Özpeynirci, elektrikli araçlardaki ÖTV düzenlemesinin de hükümetin yıl sonu hedeflerine ulaşma isteği doğrultusunda gerçekleştiğini ifade etti.