PBoC’den hisse senedi piyasalarına can suyu: 70 milyar dolarlık takas başlattı

Çin Merkez Bankası (PBoC), hisse senedi piyasalarına yatırım yapılmasını teşvik etmek ve piyasalardaki likiditeyi artırmak amacıyla yeni bir takas aracı başlattı. PBoC tarafından yapılan açıklamada, ilk etapta 500 milyar yuan (yaklaşık 70,7 milyar dolar) büyüklüğünde olacak bu yeni mekanizmanın, sermaye piyasalarının sağlıklı gelişimini desteklemeyi amaçladığı belirtildi.

Yeni takas aracı kapsamında, menkul kıymetler şirketleri, yatırım fonları ve sigorta şirketleri, hisse senedi piyasalarında yatırım için kullanılmak üzere devlet tahvilleri, hazine bonoları, kurumsal tahviller, hisse senetleri ve borsa yatırım fonlarını (ETF) teminat göstererek takas işlemi gerçekleştirebilecek. Bu mekanizma, kurumsal yatırımcılara, daha az likit varlıklarını daha likit olanlarla değiştirerek hisse senedi piyasalarında aktif yatırım yapma fırsatı sunacak.

Likidite ve işlem hacmi artacak

Çin Merkez Bankasının bu hamlesinin, ülkedeki hisse senedi piyasalarında likiditeyi ve işlem hacmini artırmayı hedeflediği belirtiliyor. Yeni takas aracı, piyasaların daha istikrarlı ve güvenli bir ortamda işlem yapmasını sağlamayı amaçlıyor. Böylece, son dönemde yaşanan dalgalanmaların ardından piyasalara olan yatırımcı ilgisinin tekrar canlandırılması hedefleniyor.

NDRC’nin beklentileri karşılamaması piyasalarda hayal kırıklığına neden oldu

Çin Merkez Bankasının bu adımı, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’nun (NDRC) beklentileri karşılamayan teşvik açıklamalarının ardından geldi. 24 Eylül'de PBoC, ekonomiyi desteklemek amacıyla bir dizi para politikası tedbiri duyurmuş ve bu açıklamanın ardından ülkedeki hisse senedi piyasalarında hızlı bir yükseliş gözlemlenmişti. Ancak 1-8 Ekim arasındaki Ulusal Gün haftası tatili sonrasında piyasaların yeniden açılmasıyla birlikte NDRC’nin beklenen büyük ölçekli canlandırma paketini duyurmaması, borsalarda satış baskısına neden oldu.

Yatırımcılar, NDRC’nin toplamda 100 milyar yuan (14 milyar dolar) değerinde yeni yatırım projelerini açıklamasını beklerken, kurumun yalnızca gelecek yıla ötelenen "aşamalı" bir yatırım planını önerdiği görülmüştü. Bu durum, piyasalarda hayal kırıklığı yaratmış ve yatırımcıların güvenini sarsmıştı.

Hisse senedi piyasaları yeni mekanizma ile toparlandı

Çin Merkez Bankasının bu yeni takas aracını devreye sokmasının ardından, Hong Kong Borsası Hang Seng endeksi yüzde 3,4, Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 2,2 oranında değer kazandı. Uzmanlar, bu yeni mekanizmanın piyasalara likidite sağlayarak hisse senedi yatırımlarını teşvik edebileceğini ve işlem hacminin artmasına yardımcı olabileceğini belirtiyor.

PBoC'nin bu adımının, NDRC’nin beklentileri karşılayamayan teşvik tedbirlerinin ardından piyasaları destekleme amacı taşıdığı ifade ediliyor. Çin Merkez Bankası, piyasa güvenini artırmak ve yatırımcıları hisse senedi piyasalarına çekmek için likiditeyi destekleyici politikalarını sürdürecek gibi görünüyor.