Perakende satış hacmi yüzde 0.3 arttı

09 Ekim 2017

TÜİK, ağustos ayına ilişkin perakende satış endekslerini yayımladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2017 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,7 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2 azaldı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 6,8, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 3,5, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 1,4 artarken, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 2,2, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 2,9 geriledi.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ağustosta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,1 arttı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 6,1, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 20,4 büyürken, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 11,7, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 1,1, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 1,4 geriledi.

Perakende ciro bir önceki aya göre yükseldi

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro aynı ayda bir önceki döneme kıyasla yüzde 2,2 arttı. Gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,7 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,5 yükseldi. Bu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 11,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 23,5 arttı.