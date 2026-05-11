Perakendede savaş etkisi: Telefon fiyatlarına yüzde 25 zam kapıda

Perakende satışlar savaşa rağmen mart ayında yüzde 2,6 artış gösterirken sektör bazında en hızlı yükseliş, yüzde 6'lık sıçrama ile bilgisayar ve iletişim cihazlarında gerçekleşti. Sektör temsilcilerine göre, şubat ayında yüzde 0,2 düşüşen parekende satışların marttaki yükselişi savaş ortamında fiyatların yükseleceği beklentisi ile destek buldu.

Bloomberg HT’ye konuşan Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı da çip krizi ve lojistik maliyetlerdeki yükseliş ile parekende ürünlerde yüzde 20 fiyat artışı yaşandığını belirterek artan maliyetlerin fiyatlara yansıyabileceğini söyledi.

Yüzde 25 artış beklentisi

Turnacı, fiyat artışlarının henüz vatandaşa yansıtılmadığını belirtirken, yılın ilk üç ayında yaşanan yüzde 20'lik artışın ABD-İran gerilimi ve küresel çip krizi nedeniyle yıl genelinde yüzde 25 çıkabileceğini öngördü. Akıllı telefonlara yönelik talebin devam ettiğine işaret eden Turnacı, fiyat artışı beklentisinin de taleple birlikte erkene çekildiğini söyledi.

"Taksitte 20 bin sınırı kalksın" çağrısı

20 bin TL'nin altındaki cep telefonları için 12 aya kadar taksit imkanı sunulduğunu hatırlatan Turnacı, bu sınırın satış noktası sayısı sınırlı olan KOBİ'leri olumsuz etkilediğini belirterek, "Taksit sınırının yükseltilmesi için kaygılarımızı Maliye Bakanlığı'na iletiyoruz. Aksi halde bu durum, teknolojik ürünlerde kayıt dışılığa neden oluyor" diye konuştu.

Yenilenmiş ürün pazarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Turnacı, “Bu yıl yenilenmiş ürün pazarının 660 bin adetten 1,5 milyon adede ulaşabileceğini öngörüyoruz. Kayıt dışılığı göz önüne aldığımızda ise bugün 17 milyon adet telefon satışının yapıldığını, bunun 12 milyon adedinin legal kanalda olduğunu biliyoruz. Makul vergi indirimi ve taksit kısıtlamalarıyla kayıt dışı ekonominin kayıt içine alınması, ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacaktır" dedi.