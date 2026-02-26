Peş peşe gelen 4 tatil dönemi turizmi coşturacak: Oteller hazır, hareketlilik zirvede

Bahar yaklaşırken, yaz sezonuna hazırlık yapan otellerde peş peşe gelecek tatil döneminin hareketliliği başladı. 16 Mart'ta okulların ara tatile girmesi ile başlayacak tatil dönemi 5 Nisan'daki Paskalya bayramına kadar uzanacak. 16-20 Mart'ta ara tatil, 20-22 Mart'ta Ramazan Bayramı, 21 Mart'ta Nevruz, 5 Nisan'da Paskalya Bayramı ile turizmde bahar rekoru yaşanacak.

Açık olan otellerde, turistler için hummalı çalışmadevam ederken birçok otel altyapısında yeniliğe gitti, bazı otellerde konser ve eğlence programları organize edildi.

Turizme can suyu olacak

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkan Yardımcısı Ercan Çek, 2025'in turist sayısı ve turizm geliri açısından rekorlar kırdığını, 2026 sezonuna da güzel başlangıç yapmayı hedeflediklerini belirterek, mart ortasında başlayacak hareketliliğin nisanın ilk haftasına kadar süreceğini bunun da turizme ciddi anlamda can suyu olacağını vurguladı.

Çek, iç pazarın genelde son dakika rezervasyonları yaptırdığını kaydederek, "Tatiller dolayısıyla ciddi hareketlilik olacak. Biz de ona göre altyapımızı hazırlıyoruz. Antalya bölgesi bundan olumlu anlamda faydalanacak." dedi.

'Fiyatların uygun olması dolayısıyla talep hayli fazla'

Manavgat-Side Turistik Otelciler Birliği Başkanı Zafer Süral yüksek sezon başlamadığı için fiyatların daha uygun olduğuna dikkati çekerek, "Fiyatların uygun olması dolayısıyla talep hayli fazla. Otelciler kendilerini sürekli geliştiriyor ve birçok tesiste sanatçılı programlar hazırlanıyor. Bu da sektörü ciddi şekilde hareketlendiriyor" dedi.

Süral, 2026'nın olumlu ancak "nazlı" bir yıl olacağını öngördüklerini vurgulayarak, verilerin dikkatle analiz edilip zamanında müdahaleler yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.