Petrol 100 dolarda kalırsa ECB yeniden faiz artırabilir

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Avrupa’da enerji şoku para politikasını yeniden şekillendiriyor. Petrolün 100 dolar çevresinde kalması ve doğal gaz fiyatlarının hızla yükselmesi, Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artışlarını sürdürme ihtimalini yeniden güçlendirdi. Avusturya Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yönetim Konseyi üyesi Martin Kocher’in mesajı da piyasanın odağını tam bu noktaya çevirdi.

ECB faizi artırdı, gözler petrolün 100 dolar eşiğine çevrildi

Avrupa Merkez Bankası 10 Eylül’de üç temel faiz oranını 25 baz puan artırdı. Böylece mevduat faizi yüzde 2,50’ye, ana refinansman faizi yüzde 2,65’e ve marjinal borç verme faizi yüzde 2,90’a yükseldi. Bu karar, bankanın son üç ay içindeki ikinci faiz artışı oldu.

ECB karar metninde Orta Doğu’daki çatışmanın enerji fiyatları üzerinden enflasyonu uzun süre hedefin üzerinde tutabileceğine dikkat çekti. Banka bundan sonraki kararların verilere göre, toplantı bazında alınacağını vurgularken, Kocher’in açıklamaları piyasada yeni bir faiz artışı ihtimalini daha görünür hale getirdi.

Kocher’in dikkat çektiği ana senaryo petrolün yıl sonuna kadar 100 dolar civarında kalması. Enerji fiyatlarının bu seviyelerde kalıcı hale gelmesi durumunda ECB’nin ilave faiz artışlarını değerlendirmesi gerekecek. Temmuzdan bu yana sert yükselen petrol fiyatları, ulaştırma ve üretim maliyetleri üzerinden ikinci dalga enflasyon riskini yeniden gündeme taşıyor.

Kötü senaryoda enflasyon yükseliyor, doğal gaz baskısı büyüyor

ECB’nin olumsuz enerji senaryosu petrolün son çeyrekte ortalama 99 dolar, Avrupa doğal gazının ise megavatsaat başına 77 euro civarında kalmasını esas alıyor. Bu tabloda euro bölgesi enflasyonunun 2027’de yüzde 3,2’ye çıkabileceği hesaplanıyor. Böyle bir sonuç, ECB’nin yüzde 2’lik hedefinin iki yıl üst üste belirgin biçimde aşılması anlamına gelecek.

Bankanın ana senaryosunda ise petrolün yılın son çeyreğinde ortalama 90 dolar civarında seyretmesi ve enflasyonun gelecek yılın sonunda yüzde 2 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Bu yüzden petrol fiyatındaki her kalıcı sapma, yalnız enerji piyasasını değil, Avrupa’nın bütün faiz patikasını da etkiliyor.

Sorun yalnız petrolden ibaret değil. Avrupa doğal gaz fiyatları da hazirandan bu yana neredeyse iki katına çıkarak megavatsaat başına 80 euro sınırına yaklaştı. Petrol ve doğal gazın aynı anda yüksek kalması, sanayi, ulaştırma ve hane enerji maliyetlerini birlikte artırdığı için ECB açısından baskıyı daha da büyütüyor.

Enerji fiyatları birkaç ay içinde gerilerse para politikası üzerindeki baskı hafifleyebilir. Ancak yüksek fiyatlar ücret taleplerine ve hizmet enflasyonuna yayılırsa, faizlerin daha uzun süre sıkı kalması gerekecek. ECB’nin asıl çekindiği nokta da enerji şokunun geçici olmaktan çıkıp fiyat davranışlarını kalıcı biçimde bozması.

Piyasa yıl sonuna yeni faiz artışı yazıyor

Finansal piyasalar ECB’nin faiz artışlarının sona erdiğine henüz ikna olmuş değil. Mevcut fiyatlamalar, mevduat faizinin yıl sonuna kadar yüzde 2,75’e çıkabileceğine işaret ediyor. Piyasalarda 2027’nin ilk yarısında yeni bir artış daha yapılabileceği beklentisi de canlılığını koruyor.

Buna karşın ECB yönetimi şimdiden belirli bir faiz patikasına bağlanmak istemiyor. Banka, enerji piyasasındaki gelişmelerin yanı sıra ücret artışlarını, hizmet enflasyonunu ve şirketlerin artan maliyetleri satış fiyatlarına ne ölçüde yansıttığını yakından izleyecek. Önümüzdeki dönemde yalnız petrolün fiyatı değil, bu şokun ekonominin geneline ne kadar yayıldığı da belirleyici olacak.

Bu nedenle 100 dolarlık petrol yalnız enerji haberlerinin konusu olmaktan çıktı. Artık Avrupa’da faiz, enflasyon ve büyüme denkleminde yeniden temel belirleyicilerden biri haline gelmiş durumda. Bu tablo, euro bölgesi piyasaları kadar Türkiye açısından da yakından izlenmesi gereken yeni bir risk alanı oluşturuyor.

Türkiye için enerji faturası ve Avrupa talebi aynı anda baskı kurabilir

Petrolün 100 dolar civarında kalması Türkiye açısından önce enerji ithalat maliyeti anlamına geliyor. Ham petrol ve doğal gazda dışa bağımlılık nedeniyle fiyatlardaki kalıcı yükseliş cari denge ve döviz ihtiyacı üzerinde baskı yaratabiliyor. Akaryakıt ve enerji maliyetlerindeki artış da ulaştırmadan üretime kadar geniş bir alana yayılabiliyor.

Bu tablo Türkiye’de enflasyonla mücadeleyi enerji kanalı üzerinden zorlaştırabilir. Aynı petrol fiyatı Avrupa’da faizi yukarı iterken, Türkiye’de ithal enerji maliyetini yükseltiyor. Böylece dış kaynaklı bir enerji şoku iki farklı ekonomi üzerinde iki farklı ama birbirini besleyen baskı oluşturuyor.

İkinci risk ise Avrupa talebi tarafında ortaya çıkıyor. ECB’nin faizleri daha uzun süre yüksek tutması ya da yeniden artırması, euro bölgesinde kredi koşullarını sıkılaştırabilir. Bu da yatırım ve tüketim harcamalarını yavaşlatarak Avrupa talebini baskılayabilir.

Avrupa Türkiye’nin en önemli ihracat pazarlarının başında geliyor. Özellikle otomotiv, tekstil, hazır giyim, makine ve beyaz eşya gibi sektörlerde Avrupa ekonomisinin büyüme temposu Türk ihracatçıları için kritik önem taşıyor. Bu nedenle 100 dolarlık petrol senaryosu Türkiye’yi hem enerji faturası hem de ihracat talebi üzerinden aynı anda sıkıştırabilecek bir risk olarak öne çıkıyor.