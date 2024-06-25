Petrol fiyatları, ABD'de kişisel tüketim verilerinden önce yükseldi

Dün 86,16 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 artarak 85,16 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,65 dolardan alıcı buldu.

Fed'in eylülde faiz indirimine başlama ihtimali yüzde 74 ve kasımda yüzde 90'da bulunuyor. Olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci kez faiz indirimine gitme ihtimali ise aralıkta yüzde 90 ile fiyatlanıyor.

Orta Doğu'da yaşananlar arz endişesini artırıyor

Düşük faiz oranları, ABD doları haricindeki para birimlerini kullanan alıcılar için petrolü daha ucuz hale getiriyor ve yatırımcıların petrol talebi iştahını artırarak fiyatları yukarı yönlü etkiliyor.

Bunun yanı sıra, küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı Orta Doğu'da durulmayan sular, piyasa oyuncularının arz endişelerini artırarak fiyatların yükselişini destekliyor. Orta Doğu'da yaşananlar, küresel arzı sekteye uğratabileceği endişelerini artırarak petrol fiyatlarını yükseltiyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,26 ile 85,36 dolar aralığının direnç, 85,11 ile 85,06 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.