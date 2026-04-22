Petrol krizi bu sektörleri de vurdu! Fiyat artışı kapıda

Orta Doğu’daki savaşın petrol arzını baskılaması, küresel ekonomide zincirleme bir etki yaratıyor. Petrol ve doğal gazdan elde edilen petrokimyasallar; plastikten tekstile, kozmetikten elektronik ürünlere kadar 6 binden fazla üründe kullanılıyor. Bu durum, savaşın etkisinin yalnızca enerji fiyatlarıyla sınırlı kalmayacağını gösteriyor.

Oyuncak üreticileri bile etkilendi

ABD merkezli bazı üreticiler, pelüş oyuncaklarda kullanılan polyester ve akrilik gibi hammaddelerin maliyetinin savaş sonrası yüzde 10 ila 15 arttığını açıkladı. Şirketler, şimdilik maliyetleri üstlenmeye çalışsa da savaşın uzaması halinde 2027 itibarıyla fiyat artışlarının kaçınılmaz olacağı belirtiliyor.

Ayakkabı ve tekstilde zam sinyali

Uzmanlara göre sentetik ayakkabıların yaklaşık yüzde 70’i petrol türevi malzemelerden oluşuyor. Bu da fiyatlara doğrudan yansıyor.

Sektör analizlerine göre, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi halinde ayakkabı fiyatlarında yüzde 1,5 ila 3 arasında artış görülebilir.

Hammaddede sert yükseliş

Tekstil sektöründe kritik öneme sahip polyester hammaddesinin kilogram fiyatı savaş öncesine göre ciddi artış gösterdi. Üreticiler, bu artışın her bir ürünün maliyetine ek yük getirdiğini ve bunun perakende fiyatlara yansıyacağını ifade ediyor.

Zincirleme etki: Gıdadan ulaşıma kadar

Petrol fiyatlarındaki yükseliş sadece üretimi değil taşımacılığı da etkiliyor. Dizel maliyetlerindeki artış nedeniyle gıda, mobilya ve birçok tüketim ürününün fiyatında yukarı yönlü baskı oluşuyor. Ayrıca jet yakıtı maliyetlerindeki artış, uçak bileti fiyatlarını da yükseltiyor.

Ekonomistler, petrol fiyatlarının uzun süre yüksek kalması durumunda maliyet baskısının tüm tedarik zincirine yayılacağını belirtiyor. Savaş sona erse bile hammaddelerdeki fiyatların eski seviyelere dönmesinin zor olabileceği vurgulanıyor.