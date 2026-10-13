Petrol ve dizelde kritik hesap: 50 milyon varillik hamle fiyatları değiştirebilir

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Petrol fiyatları, jeopolitik risklerin sürmesine rağmen önceki günkü kazanımlarının bir bölümünü geri verdi. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması arz endişelerini canlı tutuyor.

Rusya-Ukrayna cephesinde ise enerji ateşkesi belirsizliğini koruyor. Kiev, Rusya'nın enerji altyapısına yönelik yeni saldırılar düzenlediğini bildiriyor.

Petrolde 100 doların üzeri yeniden gündemde

Petrolün yönü açısından ABD-İran müzakereleri belirleyici görülüyor. Görüşmelerde ilerleme sağlanması fiyatlarda sert düşüşe yol açabilirken gerilimin tırmanması halinde 100 doların üzerindeki seviyeler yeniden gündeme gelebilir.Teknik analizde yukarı yönlü hareketlerde 96,77 ve 110 dolar seviyeleri, olası düşüşlerde ise 80 ve 68 dolar seviyeleri izleniyor.

Goldman Sachs'tan 11 dolarlık düşüş hesabı

Goldman Sachs, Avrupa'nın stratejik rezervlerinden 50 milyon varil dizelin piyasaya sunulması halinde ABD Körfez Kıyısı ve Avrupa'daki toptan dizel fiyatlarının varil başına yaklaşık 11 dolar gerileyebileceğini hesapladı. Banka, Rusya'nın yıl sonuna kadar 3-3,5 milyon tona ulaşabileceğini açıkladığı dizel ihracatının ise küresel arz sıkıntısını önemli ölçüde hafifletmesini beklemiyor.

G7 ülkelerinden 100 milyon varillik plan

G7 ülkeleri, 2 Ekim'de Uluslararası Enerji Ajansı aracılığıyla dört ay içinde 100 milyon varil dizel ve diğer rezervleri piyasaya sunma konusunda anlaştı. Planın önemli bölümünün ilk 20 günde uygulanması öngörülüyor. Rezervlerin kullanılmasıyla taşımacılık ve sanayi maliyetlerini artıran dizel fiyatlarının geçici olarak düşürülmesi hedefleniyor.

Dizelde yüksek fiyatlar 2027'de de sürebilir

Goldman Sachs'a göre küresel rafineri kapasitesindeki yetersizlik ve azalan stokların yenilenmesi ihtiyacı, dizel fiyatlarını 2027 boyunca yüksek tutabilir. Banka, dizel ve jet yakıtı rafineri marjlarının gelecek yıl varil başına ortalama 40 doların üzerinde kalabileceğini öngörüyor. Bu, normal seviyelerin iki katından fazla. Kalıcı fiyat düşüşü için rafineri kapasitesinin artması ve Orta Doğu'daki arz kesintilerinin sona ermesi gerekiyor.

Gözler ABD enflasyon verilerinde

Piyasalar, 14 Ekim'de açıklanacak ABD tüketici enflasyonunu, 15 Ekim'deki üretici enflasyonu, perakende satışlar ve işsizlik başvurularını izleyecek. Verilerin faiz ve dolar beklentilerini etkilemesi beklenirken petrolün kısa vadeli yönünde ABD-İran görüşmeleri öne çıkıyor.