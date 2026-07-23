Petrol yükseldi, Avrupa şirketlerinin kâr hesabı değişti

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Avrupa’nın büyük şirketlerinde ikinci çeyrek bilanço beklentileri yukarı yönlü güncellendi. STOXX 600 şirketlerinin toplam kârının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artması bekleniyor.

Tahmin gerçekleşirse Avrupa şirketleri üç yılı aşkın sürenin en güçlü kâr büyümesini kaydedecek. Ancak toplam artışın büyük bölümü, yükselen petrol fiyatlarından yararlanan enerji şirketlerinden geliyor.

Enerji çıkarılınca büyüme yüzde 7,2’ye düşüyor

Enerji sektörü bilanço hesabından çıkarıldığında STOXX 600 şirketleri için beklenen kâr artışı yüzde 7,2’ye geriliyor. Aradaki fark, petrol ve gaz şirketlerinin toplam endeks kârı üzerindeki ağırlığını gösteriyor.

Enerji şirketlerinde ikinci çeyrek kârlarının yüzde 122,6 yükselmesi bekleniyor. Yüksek petrol fiyatları, rafineri marjları ve üretim gelirleri sektör bilançolarını destekliyor.

Avrupa şirketlerinin ikinci çeyrek gelirlerinde ise yüzde 11,5 artış öngörülüyor. Beklenti, 2022’nin son çeyreğinden bu yana görülen en güçlü gelir büyümesine işaret ediyor.

Petrol fiyatı bilanço tahminlerini yukarı taşıdı

Orta Doğu’daki çatışmalar ve enerji sevkiyatına ilişkin riskler Brent petrolü 96 doların üzerine taşıdı. Fiyat artışı enerji şirketlerinin satış gelirleri ile nakit akışı beklentilerini güçlendirdi.

Petrol fiyatlarının yüksek kalması, TotalEnergies ve Repsol gibi üreticiler açısından güçlü bir çeyrek görünümü oluşturdu. TotalEnergies hisseleri, şirketin yaklaşık üç yılın en güçlü çeyrek kârını açıklamasının ardından yükseldi.

Enerji sektörünün toplam kâr büyümesine katkısı, Avrupa bilanço sezonundaki iyileşmenin bütün sektörlere eşit yayılmadığını da ortaya koyuyor.

Teknoloji ve tüketim şirketleri aynı hızda ilerlemiyor

Enerjideki güçlü tabloya karşılık teknoloji ve tüketim şirketlerinde görünüm daha parçalı seyrediyor. STMicroelectronics’in beklentilerin altında kalan sonuçları ve zayıf üçüncü çeyrek öngörüsü, şirket hisselerinde sert düşüşe yol açtı.

Nestlé hisseleri de su ve premium içecek faaliyetlerinde ortaklık planına rağmen geriledi. Şirketin organik satış tahminini yükseltmesi, yatırımcıların portföy değişikliği ve büyüme kalitesi konusundaki endişelerini gidermedi.

Bilanço sezonu, enerji şirketlerinin yükselişi ile teknoloji ve tüketim tarafındaki şirket bazlı baskının aynı anda görüldüğü bir yapıya dönüştü.

Avrupa borsalarında sektör ayrışması büyüyor

STOXX 600 Endeksi, teknoloji ve gıda şirketlerindeki kayıpların etkisiyle gerilerken enerji hisseleri yükseldi. Enerji endeksindeki artış yüzde 1,6’ya ulaştı.

STMicroelectronics hisseleri yaklaşık yüzde 13 düşerken Nestlé hisselerindeki kayıp yüzde 7’ye yaklaştı. Buna karşılık TotalEnergies yüzde 2,7 yükseldi.

Piyasa hareketleri, güçlü toplam kâr büyümesinin endeks genelinde eşit bir yükseliş anlamına gelmediğini gösteriyor. Yatırımcılar sektör ortalamasından çok şirketlerin fiyatlama gücü, marjı ve ileriye dönük tahminlerine odaklanıyor.

Gelir büyümesi 13 çeyreklik zayıflığı bitirebilir

Avrupa şirketlerinin gelirlerinde beklenen yüzde 11,5’lik artış, uzun süren durgun dönemin ardından belirgin bir toparlanmaya işaret ediyor.

Bölgedeki büyük şirketlerin gelirleri son 13 çeyrekte ya sınırlı artmış ya da gerilemişti. Enerji fiyatlarının yükselmesi, toplam gelir büyümesini hızlandırırken sanayi ve finans şirketlerinden gelecek sonuçlar toparlanmanın ne kadar geniş tabanlı olduğunu gösterecek.

Gelir büyümesinin yalnızca enerji fiyatlarından kaynaklanması halinde bilanço görünümü petrolün yönüne daha bağımlı hale gelecek.

Sırada bankalar, sanayi ve otomotiv var

Bilanço sezonunun sonraki aşamasında büyük Avrupa bankaları, sanayi şirketleri ve otomotiv üreticileri sonuçlarını açıklayacak.

Bankalarda net faiz geliri ve kredi kalitesi, sanayi şirketlerinde siparişler ile maliyet baskısı, otomotivde ise Çin talebi ve fiyat rekabeti izlenecek.

Enerji dışındaki sektörlerin beklentileri aşması, yüzde 17,3’lük toplam kâr artışının daha dengeli bir yapıya kavuşmasını sağlayabilir. Zayıf sonuçlar ise Avrupa bilanço görünümünün büyük ölçüde petrol şirketlerine bağlı kaldığını gösterecek.