Petrolde 'Ceyhan' freni: Hürmüz krizi sürerken fiyatlar geri çekildi

Orta Doğu'da devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasının ardından petrolün ateşe harlanmıştı. Savaşın seyrine ilişkin belirsizlik devam etse de küresel piyasaları sarsan petrol fiyatları, Türkiye-Irak anlaşması ve ABD’nin boğazın açılması için çabalarını artırmasıyla yeniden gerilemeye başladı.

Dün yüzde 3’ten fazla yükselen Brent petrol, varil başına 103 doların altına düşerken, ABD ham petrolü (WTI) 95 dolar civarında işlem gördü.

Türkiye-Irak anlaşması

Irak, Türkiye'deki Ceyhan Limanı'na uzanan boru hattıyla petrol ihracatını yeniden başlatmak için anlaşma yaparken Irak petrolünün Türkiye üzerinden yönlendirilmesi, arz endişelerini yalnızca kısmen hafifletecek. OPEC üyesi ülkenin üretimi, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasından önceki seviyelerin yaklaşık üçte biri olan günlük 1,4 milyon varile geriledi.

Brent petrol 3 ayda yüzde 70 yükseldi

Brent petrol bu yıl yaklaşık yüzde 70 yükseldi ve bu artışın büyük kısmı geçen ayın sonlarında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ilk saldırılarının ardından gerçekleşti. Tahran’ın enerji altyapılarını hedef alması ve tanker trafiğini kesmesi, enerji fiyatlarını artırırken enflasyonun hızlanabileceğine dair endişeleri de beraberinde getirdi.

Fiyatlardaki artış, bu hafta ABD’de dizel fiyatlarının pompa başında galon başına 5 doların üzerine çıkmasıyla dünya genelindeki merkez bankacıları tarafından yakından izlenecek. ABD Merkez Bankası yetkilileri, faiz oranlarını belirlemek üzere Çarşamba günü toplanacak, ancak herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Petrol piyasasının odağı, fiilen kapalı olan bu dar geçitte kalmaya devam ediyor. Trafik koşulları artık siyasi hesaplara göre şekilleniyor; İran’ın yalnızca sınırlı sayıda geminin geçişine izin vermesi, diğerlerinin çoğunu ise engellemesi ya da caydırması bekleniyor.